羅健熙：民主黨需隨時準備派人參選立會　15黨員「舉手」願出戰

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-09 15:01

立法會選舉押後至今年9月舉行，目前未知會否再延後，民主黨主席、南區區議會主席羅健熙今天（9日）表示，民主黨需要隨時隨地準備有選舉，但最終會否派黨員出選，現在「未講得埋」。 羅健熙指，他與14名黨員已在黨內「舉手」，表明有興趣出選今年的立法會選舉。他指，若15名「政治領袖」被全數DQ，也有信心有足夠的民主黨員能夠補上。

黨內精神面貌良好 無人退黨

新任民主黨主席羅健熙今天接受民主黨前主席劉慧卿訪問，羅健熙提到，經歷初選大拘捕過後，未有聽到黨員因擔心危險而考慮退黨，形容黨內「內聚力」和精神面貌良好，令他感到欣慰，形容黨友「好堅韌」。

談到今年立會選舉，羅健熙指，目前他與14名黨員已在黨內「舉手」，表明有興趣出選舉。他稱自己一向「唔係好有興趣」參選立法會，但認為代表黨站出來是一份責任，又指黨員們也知道，一旦參選，入獄的機會亦會大增，但有不少黨員願意參與。

羅健熙指，若15名「政治領袖」被全數DQ，也有信心有民主黨員能夠補上，而民主黨「Plan B」不一定是區議員，亦可以是普通黨員。

民主黨選出新一屆領導層，羅健熙（中）成為歷來最年輕黨主席，林卓廷（左）、梁翊婷（右）當選副主席。（余俊亮攝）

難料民主黨區議員DQ風險

政府因應港區國安法及人大釋法修訂《宣誓及聲明條例》的研究踏入尾聲，區議員將納入宣誓範圍，草案將於農曆新年後提交立法會，外界憂區議員宣誓或會觸發DQ潮。

羅健熙指，若以理性、客觀的角度討論，民主黨88名區議員「一定」、「必然」和「100%」真誠擁護《基本法》，不過他認為，政府不會以一個正常準則和角度考慮問題，故已超越了民主黨可評估的範圍，「我哋（民主黨）無能力估邊個黨員有高啲風險（DQ）、邊個踩親佢（政權）條尾。」

他提到，外界一直有傳參與民主派總辭的4名民主黨區議員，或因挑戰人大權威被DQ，羅健熙直言「唔好咁癡線」，「好似個老闆加你人工，叫你留低，你唔留低就係挑戰老闆嘅權威？唔好咁癡線啦。」

被問到民主黨未來會否保留與中央溝通之門，羅健熙指，港澳辦、中聯辦的中間人已兩、三年沒有接觸過他，自己亦無特別事情需要找他們，又認為北京目前不斷打壓民主派，若在此刻與中央官員交流，做法根本與時勢不對應。至於與建制派交流，羅健熙笑指，若他與民建聯主席李慧琼對話、交流，相信李慧琼「死嘅機會大過我」。