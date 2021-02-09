公務員學院今年成立　重點培訓認識國家事務及特區憲制秩序

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-09 19:36

公務員事務局提交給立法會的文件顯示，局方按進度在2021年成立公務員學院，以北角政府合署為臨時選址，培訓諮詢委員會設4個工作小組，未來培訓重點為對國家事務和特區憲制秩序的認識。

+ 5 + 5 + 5

文件顯示，2019年11月成立的公務員培訓諮詢委員會，設4個工作小組，檢視國家事務和《基本法》、領導才能、創新及科技應用、國際協作4個範疇，而未來公務員培訓重點，是「加強公務員隊伍對國家事務和香港特別行政區憲制秩序的認識」。

文件提到，部分委員建議加強公務員對國家事務和《基本法》的全‍面了解，包括草擬和詮釋《基本法》背後的原則、《中華人‍民共和國憲法》與《基本法》之間的關係、內地政策的變化，以‍及可能影響香港的內地社會經濟發展情況。部分委員認為政府當‍局須加強公務員對國家的認同，以及加深公務員的法治概念和對內地和香港的歷史的認識。

觀塘院址料2026年底落成 北角政府合署為臨時選址

政府在2018年《施政報告》提到，選定觀塘 一幅用地興建公務員學院，可用樓面面積1.5萬平方米，今年將會招標，預計2022年向立法會提交撥款申請，同年動工，預期2026年底完成。

而局方按計劃將於今年之內成立公務員學院，在觀塘選址完工之前，會先以北角政府合署部份樓面用作臨時院址。