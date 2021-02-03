一億公帑資助公務員子女赴英留學　政府研究擴大津貼至內地中小學

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-03 17:24

部分回歸前入職的公務員，享有子女海外教育津貼。公務員事務局回覆立法會書面質詢時表示，相關政策不合時宜，隨合資格公務員陸續退休，領取相關教育津貼的公務員人數將減少，政府並無計劃檢討或改變相關政策。 當局指，正積極研究擴大本地教育津貼的適用範圍至包括內地的中、小學的可行性，並會就有關事宜適時諮詢職方。

工聯會立法會議員郭偉强提出書面質詢，要求政府交代過去5年合資格申領子女海外教育津貼的人數，並詢問當局會否考慮擴闊該計劃的申請資格，容許公務員就其內地院校升學的子女申領教育津貼。

約1600名公務員子女獲公帑資助留學英國 涉款1億元

公務員事務局回覆指，根據現行政策，只有在1996年8月1日之前按本地條款受聘的合資格公務員可為其留學英國的子女申領海外教育津貼，截至2020年12月31日，合資格領取海外教育津貼的公務員約5萬人。隨着符合資格申領海外教育津貼的公務員陸續退休，領取相關教育津貼的公務員人數亦會隨之減少。

根據政府提交立法會的文件，2019至20財政年度有1,597名公務員申請子女海外教育津貼，1,347名學生獲資助就讀英國學校，涉及公帑約一億元。

當局稱，局方曾就附帶福利性質公務員津貼進行全面檢討，並於二○○六年獲立法會財務委員會通過凍結海外教育津貼上限，日後不再調整，直至該項津貼全面取消，有關安排沿用至今。

政府正研究資助公務員子女內地留學

不過局方指，政府留意到近年有不少香港學生選擇到內地就學，當中不乏公務員的子女，基於政府鼓勵香港青年積極融入國家發展大局的政策，政府正積極研究擴大本地教育津貼的適用範圍至包括內地的中、小學的可行性，並會就有關事宜適時諮詢職方。