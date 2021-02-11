民建聯前區議員古揚邦選舉呈請被駁回：研究判決書後決定是否上訴

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-11 16:39

在前年區議會選舉中落選的民建聯前荃灣區議員古揚邦，早前提出選舉呈請，指其對手陳劍琴在傳單上的攻擊，有失實和誤導之嫌，亦質疑陳使用「蛇齋餅糭」一詞，是要讓選民認為相關活動是不好的事及具政治目的。 高等法院今日（11日）裁定陳劍琴未有違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，古揚邦回應時表示，對判決感到非常失望，認為選舉期間很多失實的抹黑言論誤導選民，有需要受到監管及負上責任。他又指，法治是公平選舉的最後一道防線，若當中未能彰顯公平公正，會對社會帶來負面影響。古揚邦現正與律師團隊研究判決書的法律觀點，再決定是否作出上訴。

古揚邦(右)對判決感到非常失望。（直播截圖）

高等法院法官周家明今日頒下判詞，裁定古揚邦的選舉呈請被駁回，陳劍琴屬妥為當選，古揚邦兼付雙方訟費。

古揚邦的選舉呈請中提到，陳劍琴在宣傳單張指「保皇黨舉辦蛇齋餅粽活動」、「讓懶惰不堪，失職失責的人離開議席」，有失實和誤導之嫌，令選民有負面印象。判詞指，古揚邦無法證明單張的陳述失實誤導，而有關字句亦非針對古揚邦；對於陳劍琴一方指「蛇齋餅粽」並非只針對建制派舉辦的活動，法官表示認同。至於「讓懶惰不堪的人離開」，法官認為可以理解為一種意見，表達陳劍琴覺得區議員不應是懶惰、失職、不敢為民發聲的人。

古揚邦表示，無論結果如何，十分感激選民及其義工團隊、律師團隊及民建聯對自己的支持。

古揚邦於2015至2019年間擔任荃灣祈德尊選區議員，於2019年的區議會選舉中，取得2,730票，以67票之差不敵陳劍琴。