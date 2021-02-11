BNO｜在英公民團體協助移民港人　香港監察促英政府提供支援

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-11 20:33

英國政府推出的港人BNO「5+1」留英計劃，1月31日起接受申請，容許父或母其中一方留在本港工作，另一方則到英國照顧子女，最後一家人亦可取得英國永久居留，預計有30萬合資格的港人將透過計劃移居到英國生活及工作。 英國民間組織「香港監察」（Hong Kong Watch）今日（11日）聯同英國非牟利組織「UK Welcomes Refugees」舉辦線上分享會，以「為何英國公民社會需要挺身幫助香港人」為題，與公民團體代表及政府官員探討香港人到達英國後適應生活期間，可能會面對的困難以及解決方法等。 多個為支持到英港人而新興的公民組織代表，於會上均對選擇移民到英國的港人表示歡迎，已致力在住宿、教育、語言及文化等各方面，協助港人融入在英生活；他們又促請英國政府提供資源配合，以令港人盡快投入新生活。

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「香港監察」指出，要在異鄉展開新生活實屬不易，除了公共資源以外，公民組織也將在協助香港人融入到當地社會的過程中發揮重要作用。「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）發言時，先以廣東話祝賀大家恭喜發財。他又提到，自己曾在回歸後5年在港工作，認識到港人的活力，相信移居英國後對當地的社會及經濟等都能帶來好處。羅傑斯認為，在公民組織協助到英港人尋求學校及工作、融入文化及語言等的同時，政府有需要為這些組織提供資源。

克魯格指政府及公民社會均要幫助港人在英安身

英國保守黨國會議員克魯格（Danny Kruger） 就憶述，自己在1997年7月1日回歸當日亦在香港，當時感到十分傷感，而今日對於香港所發生的事英國亦有責任。對於英國政府就BNO作出的決定，他感到愉快，又形容歡迎外人是英國人的優良傳統。就協助港人，克魯格提出除了政府的角色重要外，公民社會亦有其責任，幫助港人在英安身，包括工作、入學及建立社交等。

英國工黨國會議員金諾克（Stephen Kinnock） 則表示，工黨完全支持BNO政策。他又特別提到，近期12港人事件、53名民主派人士因初選被捕等，都反映《國安法》對法治及「一國兩制」的傷害，以及對權利及自由的侵害。金諾克指，工黨會確保政府為幫助港人的地方組織提供支援，以及繼續促請當局將BNO延伸至1997年後出生的港人。