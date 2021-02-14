安心出行下載量78萬　張建宗：單日增幅逾8萬　料會有更多人支持

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-14 23:21

特區政府早前宣布，食肆堂食有望將於年初七（2月18日）起，延長至晚上10時，容許最多4人一檯，不過須規定市民使用「安心出行」應用程式。政務司司長張建宗今（14日）在Facebook呼籲市民盡快下載和踴躍使用「安心出行」流動應用程式，記錄自己進出不同場所行蹤，保護自己和他人，並稱截至今晚（14日），「安心出行」的累計下載數字已超過78萬，較昨晚增加約8萬。

張建宗今早在網誌中表示，截至昨晚8時，「安心出行」程式累計下載數字已超過70萬，較前晚增加約6萬。他晚上再在Facebook指，到了今晚程式的累計下載數字已超過78萬，較昨晚增加約8萬，較兩天前更增加了14萬。相信會有更多市民支持下載使用，同心抗疫。

張建宗強調，「安心出行」流動應用程式重視市民個人私隱，用戶無須登記任何個人資料便可立即使用，出行記錄只會加密存放於用戶自己的手機，出行記錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行，不會備存在任何政府或其他系統內，並會在31天後自動刪除，市民可以安心使用。