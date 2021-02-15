預算案︳職工盟促政府派錢一萬　補償強積金對沖及設失業援助

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-15 14:56

財政預算案月底公布，職工盟促請政府向全港市民「回水」最少一萬元、補償遣散費及長期服務金等強積金被對沖權益、以及推出臨時失業援助。 職工盟主席吳敏兒表示，她們的訴求是應有之義，認為失業援助相當急切，而政府在派錢方面已設有渠道，應以現金盡快派錢不少於一萬元，協助市民。

吳敏兒：疫情下裁員嚴重 強積金對沖超10億元

吳敏兒表示，疫情之下裁員問題嚴重，對沖超過10億元，超越過去一倍。她強調，有關被對沖款項，令近三分一人相關遺散費或長期服務金全都送到僱主身上。職工盟要求政府預留500億元，以特別供款方式作補償，直至對沖安排被取消。

失業援助方面，吳敏兒表示現時跨黨派政黨等都有此要求，證明需求迫切。她要求政府向失業人士、開工不足及被迫放無薪假的僱員及自僱人士發放現金津貼，津貼額為損失收入的八成，上限為1.6萬元，日薪上限535元、最多可領取6個月或180日，估計開支涉100億元，認為政府庫房有8千億，足以應付這項措施。

蒙兆達指保就業計劃用於僱主身上花近900億

職工盟總幹事蒙兆達表示，政府的四輪防疫抗疫基金開支達1605億元，但超過3/4用於僱主或經營者身上，工人受惠只有12.4%。

蒙兆達表示，保就業計劃用於僱主身上花了近九百億元，超過整個防疫基金開支五成以上，反之英國等歐洲國家在疫情期間推出的援助直接發放予僱員受惠。他批評，本港的老闆收到援助時，繼續要求員工上班、放無薪假、停薪留職等，令員工無法得到支援。

蒙表示，如果政府用消費劵都能夠刺激經濟，帶派現金減省了行政成本，亦令市民有更大彈性決定如何消費。