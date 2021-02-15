陳梓維議辦初十八開市捱轟　區選對手葉傲冬初四落區：民建聯幫您

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-15 18:23

農曆新年期間，大部分行業都會休市數天，議員辦事處當然亦不例外，不過放假放得太長，就未必是好事。當選以來屢惹爭議的佐敦南區議員陳梓維，年廿九在網上貼出收爐啟事，指議辦在「年十八」（3月1日）才重開，引起譁然。 在區選爆大冷輸給陳梓維的民建聯副秘書長葉傲冬，今日（15日）年初四即落區向佐敦街坊拜年，並在網上發文稱自己「唔會放到年十八」，文末hashtag更附上「民建聯」、「幫到您」等字眼。 陳梓維今日（15日）凌晨修改辦事處暫停開放的帖文，辯稱只是詞彙「用得不正確」，辦事處開放前並非不工作。

陳梓維：助理可提前上班或在家工作

陳梓維議員辦事處的Facebook專頁在年廿九晚上發文，表示即將「收爐」，辦事處會於「年十八」（3月1日）再對外開放，但如有急事亦可致電約見。



該帖引來大量網民留言批評，質疑放假時間太長，「元宵後已非新蒸頭啦哥仔..」、「未見過一份工可以放到年十八，真係世紀筍工」、「你做區議員居然有假放？唔放到任期結束？」等。

陳梓維今日凌晨在該帖文新增解釋，稱詞彙「用得不正確」，正嘗試聯絡助理修改，又提到他初一至三的確需要放假拜年，所以至初四才有回覆。陳梓維又解釋，批准助理放假至3月1日，亦可以選擇提前上班或在家工作，笑言如果仍有不明白，歡迎預約時間，上其辦事處聽他慢慢解釋。



新民黨成員李梓敬亦在網上留言「抽水」，諷刺陳梓維「真係一位良心僱主」。