葉劉憶大學畢業後曾任中學英文科教師　部分學生對她印象深刻

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-16 17:44

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀在當選立法會議員前曾擔任保安局局長，但相信沒有太多人知道她曾是一名教師。葉劉在1972年大學畢業後曾在新法書院大坑道分校教學，她早前接受禮賢會恩慈學校訪問時憶述，自己修讀文科畢業後曾任一年教師，主要教授中五及中七生英文科，時至今日亦有與部分舊生聯繫，形容學生對她印象深刻。

政府投放不少資源在特殊教育 匯賢智庫有聘請智障人士

談及香港的特殊教育，葉劉在訪問中說，本屆政府投放了很多資源在特殊教育上，學校有獲發津貼開設特殊教育需要統籌主任職位，她關注政府日後有何政策跟進，包括撥款落實後的成效及實際情況。

葉劉表示，自進入立法會後多年來也參與教育事務委員會，又提到前工黨立法會議員張超雄最熟悉特殊教育議題。她指出，政府有政策盡量聘請有特殊需要人士，而她創立的匯賢智庫亦有聘請智障人士，其黨友史泰祖的輕度智障女兒現時亦受聘於金鐘添馬公園的iBakery。

家長若有困難宜找人幫忙 冀勿用消極方法

葉劉說，自己會盡量聘用特殊需要人士，但坦言做法並不容易，因為他們和同事相處時，可能會構成滋擾。她又提到，有特殊需要的兒童若要過正常生活，需要大量資源，當中不僅是金錢問題，更要有周圍人士的包容，家人幫忙亦很重要。葉劉希望，若特殊需要兒童家長遇到問題時，應盡量找人幫忙，例如教育界及社工，不要用消極方法解決。