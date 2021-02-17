新冠肺炎｜謝偉銓晤黃偉綸　倡直接為私樓維修喉管、再追收款項

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-17 17:25

多個舊樓群先後爆發新冠肺炎疫情，揭露本地舊樓喉管存有播毒風險。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今早（17日）約見發展局局長黃偉綸，就喉管問題提出多項建議。 謝偉銓於記者會上表示，政府早前接納其建議，分階段為全港公屋檢驗及維修廁所渠管，以及透過「防疫抗疫基金」為2萬幢私樓檢查外牆渠管。但他認為政府應更積極推動私樓進行維修，建議政府應為存在重大公共衛生風險的「三無大廈」等私人樓宇，直接委聘合資格人士維修，再各業主追回款項，並向有需要者提供資助。

屋宇署本地屋宇測量師協會前主席陳子濱早前到深水埗南昌街、基隆街等一帶視察，發現舊樓群大廈外牆喉管的問題相當嚴重，包括有雨水喉懷疑與糞水渠及污水渠亂駁，有渠管「飛象過河」凌空接駁至對面大廈，渠管嚴重生鏽及雜草叢生等。陳子濱認為，以上情況都會大大增加屋內住戶及途人的感染風險，相關業主及政府均責無旁貸，必需從速維修及糾正。

謝偉銓就表示，舊樓喉管問題觸目驚心，憂慮對抗疫工作做成影響。他今日已向局方提出，應擴大現有資助計劃的適用範圍或推出新計劃，至包括提升大廈衞生設施，如W型喉管、天台氣喉防擾流消毒淨化系統、免觸式閘門及電梯按鈕等。他又建議，政府應檢討相關法規及作業備考，從設計、用料等方面提升香港樓宇的防疫能力及衛生水平。

謝偉銓亦提出設立「樓宇維修保養基金」，由政府注資100億元作種子基金，再向每宗物業交易徵費，以配對方式資助及鼓勵業主維修大廈公用地方。