新冠疫苗｜張志剛倡設「疫苗直通車」　專車載往特定口岸接種

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-18 13:22

全國政協委員張志剛撰文建議推行「疫苗直通車」計劃，指加緊推行全民疫苗接種計劃，是阻止第五波疫情爆發的最有效方案。他建議在國家的支持下，選取香港和內地交界的深圳灣口岸區、港珠澳大橋口岸區，劃定屬內地管轄的封閉區域，設置安全性能較高的國藥疫苗接種點。 張志剛建議借鑑港區人大和政協委員到內地接種疫苗的經驗，以專車接送的形式，安排有意接種疫苗的人士到該區域接種疫苗。他指由於區域屬內地管轄，不涉及香港法例變更可能引起的社會爭議，可以盡快時間內為特定群組提供接種。

全國政協委員張志剛（梁鵬威攝）

張志剛早前在本屆政協提交了《關於從速推行香港居民「新冠疫苗優先接種直通車」計劃的建議》作為提案。內容提及國家衛健委批准使用的科興疫苗和國藥疫苗，已在內地城市和其他國家廣泛接種，但在本港當前法律框架下，香港引入疫苗需考慮3項因素，包括臨牀數據、疫苗在其他國家監管機構的報告，以及有否在學術期刊刊登有關數據。

▼科興疫苗製造過程▼

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他指國藥疫苗、科興疫苗因為未在國際學術期刊中公布，不符合現時香港當前引入疫苗的既定標準。但目前為止，香港在法例上仍未有調整，作變通的安排，國藥疫苗、科興疫苗在香港的接種計劃遙遙無期。他建議靈活處理新冠肺炎疫苗注射安排，讓更多香港市民可以在盡早時間之內接種。他強調在內地大規模接種的「國藥疫苗」並不在香港採購名單之上，要達到高比率接種，「疫苗直通車」計劃仍是關鍵手段

張志剛又提倡在中央政府的支持下，提供一定誘因，鼓勵香港市民接種疫苗。他建議凡接種疫苗後證實有抗體的香港市民，發予健康證明，再加上出行前24小時內的檢測陰性證明，憑此兩個證明進出香港和內地之間的關口，不必再進行數星期的隔離，在風險可控的範圍內逐步恢復兩地往來。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼