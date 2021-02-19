梁家榮提前解約感言：寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴

社會新聞
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廣播處長梁家榮本於今年8月才屆滿，但政府今早(19日)突宣布，經雙方同意後提前5個月解約，3月起由民政事務局副秘書長李百全接任。梁家榮向港台同事宣布事件時，以「寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴」總結5年半任期，在英文版本中以「retirement(退休)」形容梁家榮的離任。

廣播處長梁家榮。（資料圖片）

梁家榮向港台同事宣布離任的中文版本:

各位同事：

驪駒在門。

同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。

寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。

梁家榮

梁家榮以短短數句向同事道別，指出共事5年有不少風波，與同事同甘共苦的5年會銘記於心，對於個人寵辱和現時地位的去留看得平淡，回望過去5年半，一切已回歸平靜。

廣播處長梁家榮任內經歷「頭條新聞」停播，利君雅被延長試用期；「鏗鏘集」編導被捕等事件。（資料圖片 / 羅國輝攝 )

而英文版本同樣向同事道別，指能在過去5年半服務港台和社會的經歷是「indelible(不可磨滅)」，感激相處的每個時刻。

梁家榮向港台同事宣布離任的英文版本:

Below is the message from Director of Broadcasting following the announcement of his retirement:

Dear Colleagues,

The time has come for me to bid you farewell.

These past five and a half years of serving RTHK and society with you have been indelible, and I am grateful for every moment.

Thank you.

All my best.

Leung Ka-wing

梁家榮自2015年8月7日出任廣播處長。他之前在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。

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