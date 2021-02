梁家榮提前解約感言：寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴

梁家榮以短短數句向同事道別,指出共事5年有不少風波,與同事同甘共苦的5年會銘記於心,對於個人寵辱和現時地位的去留看得平淡,回望過去5年半,一切已回歸平靜。

而英文版本同樣向同事道別,指能在過去5年半服務港台和社會的經歷是「indelible(不可磨滅)」,感激相處的每個時刻。

梁家榮向港台同事宣布離任的英文版本:

Below is the message from Director of Broadcasting following the announcement of his retirement:

Dear Colleagues,

The time has come for me to bid you farewell.

These past five and a half years of serving RTHK and society with you have been indelible, and I am grateful for every moment.

Thank you.

All my best.

Leung Ka-wing