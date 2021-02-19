港僑協會促放寬BNO簽證收費為草根移民解困　移民顧問：求助極少

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-19 19:52

英國近期放寬港人透過BNO護照「5+1」簽證取得居留權。不過，英港僑協會近日去信英政府，指接獲部份港人家庭本身透過「LOTR」赴英，但作為草根階層，收入無法短期內一筆過支付BNO簽證及相關申請費用，建議政府運用酌情權，按個案審查後放寬有關規定，或引入分期制度，以紓緩生活壓力。 移民顧問公司英君集團的首席移民顧問文偉成指，從未有人在沒準備足夠資金下向他們查詢移民，不過他與同事曾收到類似的求助，惟案件「十隻手指數得晒」。他呼籲有意移民英國者，應最少準備舉家一年的生活費，積蓄最少要有20萬至30萬港元，又批評儲蓄不足的移民者如果有家庭需要照顧，是不負責任。

該協會向英國政府發信表示，BNO簽證及有關收費對有關草根家庭負擔沉重，建議英政府行使酌情權，按個案審查視確切情況，體恤部份家庭，以不影響社會資源的情況下分期收繳有關費用。

文偉成接受訪問時笑言，「查詢得，唔會呢啲錢都畀唔到。」他表示，移民者一般舉家移民，如果連簽證及保健費用都無法支付還打算移民，並不妥當。他解釋，移民者需要在新環境找到工作，以往就算未有疫情，仍最少需要3個月至半年，移民家庭本身預算太少，將難以維持生計。

▼按圖即睇BNO居留簽證計劃資訊▼

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移民顧問：BNO簽證已較其他移民方式便宜

文偉成又強調，BNO簽證已比一般各種不同的移民方式收費更便宜，相信英國政府亦有考慮，如果連這些款項都無法支付，移民者難以在疫情之下順利過渡至當地社會。

其實英國政府在去年7月公布BNO簽證計劃時，早已表明申請人除了持有BNO身份，亦必須符合部分條件，當中包括必須經常居住在香港、展示能夠在英國被容納及能維持生計最少六個月，能夠展示有需要時願意學習英語的決心等，亦表明需要在申請簽證時一次過支付簽證費用、英國醫療保健費（the Immigration Health Surcharge）等。

▼按圖即睇BNO特別簽證細節▼

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英政府官網列明申請人須能一次過支付簽證相關費用

根據英國政府釋出有關BNO簽證的詳情，申請2年半簽證需要支付180英鎊（約1,900港元），5年簽證為250英鎊（約2,700港元），同時需要支付19.2英鎊（約200港元）作為指紋及照片等生物認證資訊的處理費用。至於英國醫療保健費則為成人每年624英鎊（約6,700港元），未滿18歲者每年470英鎊（約5,100港元）。此外，官網亦表明申請人需要證明自己有足夠的金錢在英國生活半年，例如支付房屋租金等。官網舉例指，一個由兩名家長及兩名成人子女組成的四人家庭，需要有9,200英鎊（約10萬港元）、一對情侶與一個小孩則需要3,100英鎊（約3.3萬港元），而這些收入或儲蓄，可透過申請人或家人的收入、儲蓄、在英國工作的收入、由家人或朋友提供的援助等。

換言之，一個4人家庭到英國申請5年BNO簽證，以準備取得英國居留權，至少需要約2.3萬英鎊，即約25萬港元。