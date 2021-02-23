01消息│選舉制度大開刀？ 眾多方案流傳中　或增「新功能界別」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-23 07:00

身兼中央港澳工作協調小組常務副組長的港澳辦主任夏寶龍，昨日（22日）於全國港澳研究會的研討會上發表重要講話，為「愛國者治港」原則定調，北京將趁下月全國「兩會」大幅度改革香港選舉制度，呼之欲出。 距離「兩會」開幕尚有一星期，至今未有權威渠道，說得出北京如何改革香港選舉制度，目前政圈只能掌握中央正研究或研究過些方案，從而揣測最終會出現甚至可能性結果，當中至少存在五、六個「開刀」方案，除了極可能的增設權威機構審核參選者是否符合「愛國者」標準，還會大幅度改動立法會功能界別，包括增加數個新的界別議席，以取代擬取消的區議會二部制「超級區議會」五個議席。

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消息人士指，中央很可能參照去年訂立《港區國安法》的形式，先從下月「兩會」中的人大全體會議，就香港落實「愛國者治港」作相關決定並啟動程序，聚焦《基本法》附件一、二作解釋或「決定」，最後授權逢雙月份召開的全國人大常委會定出具體機制和方案。

《基本法》附件一為「香港特別行政區行政長官的產生辦法」，附件二為「香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序」。換言之，要落實「愛國者治港」，香港選舉制度的變革將涉及立法會和選委會，甚至區議會和特首選舉。目前政圈內至少流傳五個方案，其內容如下：

1. 設立權威機構 「評核」參選人是否符「愛國者」標準

消息指，北京很可能在現行選舉中多加一道「大閘」，就是設立權威機構，「評核」參選人是否符合「愛國者」標準，不符者連「入閘」參選的機會也沒有，而所涉及範圍十分廣泛，涵蓋各級選舉，包括負責選出特首的選委會，及兩大直選戰場立法會和區議會，甚至特首選舉。有傳其中一個研究方案，是改組現行的選舉管理委員會（選管會），例如加入大量政治委任成員，為各級選舉的提名資格把關。至於現時選舉主任核實提名的做法是否繼續保留，仍屬未知之數。

消息指，詃方案的特色是具「統一性」，適用於各級選舉，且能確保「非愛國者」不能參選，又最容易落實，故是機會相對較高的方案。

選管會有可能迎來改組。（資料圖片）

2. 改組選委會 減區議會選委 增政協議席 擴選民結構

另一個研究過的方案，為取消部分選委會中的區議會席位。現時選委會第四界別之中，有117席來自「港九各區議會」及「新界各區議會」。由於現屆區議會由民主派主導，選委會界別分組選舉則採取全票制，由區議員選出，因此按照現時制度，117席很大機會落入民主派手上。消息指，北京有意減少區議會組別在選委會內的席位，理據是區議會屬諮詢組織，不應佔如此大的議席比重。

此消彼長，政協組別的議席則有機會增加。政協組別現時在選委會佔51席，有傳可能多增約100席，令由中央任命的政協，在選委會內大增影響力。

另外，部分專業組別的選民結構，有可能擴大，變相改變選民結構，增加民主派繼續主導的難度，例如上述的「港九各區議會」及「新界各區議會」，可能「開閘」讓更多地區社團符合資格投票，為建制派注入「鐵票」。

3. 立法會拆區 改雙議席單票制？

現時立法會地方選區有5個，採比例代表制，選區大而議席多，激進政團容易以較少的票數「掹車邊」當選入局；而民主派在「六四黃金比例」下總得票又較多，所以回歸至今民主派於地區直選，總體當選人數都多於建制派。因此，有意見指人大常委會可指令特區政府變革直選模式，將立法會選區拆小成18區或20區等，以「雙議席單票制」方式選舉，在此情況，民主派每區最多只能取下一席，即在直選中最多只能奪得一半議席。對歷來在五區直選中都能取得過半數議席的泛民來說，變相被壓縮議席。

而且，民主派近年呈「碎片化」，難以協調，倘一區內有三、四人參選，攤簿票源，隨時在某些區內兩個議席都輸掉。

不過，有關方案的變動太大，技術性複雜，未必趕及今年九月落實，而且會牽動建制派內的細黨的利益，相信北京會採慎審態度。

至於有傳北京研究將直選五區拆細為八或九區，每區三至五個議席。有建制派人士抱懷疑態度，指這種改法最多只能阻止激進政團當選，卻分分鐘令民主派取得更多議席。因為在民主派和建制派大約「六四比例」下，倘一個區有三席或五席，泛民取多數的機會大於建制派。

2019年區議會選舉民主派大勝，撼動政界版圖。不過一旦相關改革落實，民主派影響力可能大大降低。（資料圖片）

4. 功能界別「大執位」 削減超區議席

立法會成開刀「重災區」，對比於改動地區地選，功能界別會改動的機會更大。根據現行制度，立法會區議會（第二）功能界別（俗稱超級區議會）5個議席，由在其他功能界別中沒有投票權的選民選出，採比例代表制。由於民主派總體得票較多，過去兩屆立法會選舉，民主派都取得其中3席。消息指，北京很大機會取消超區席位，而原有席位可能由全新的功能界別補上，又指該等新界別議席將以變相協商的方式產生，但詳情未明。

5. 區議會（一）選民加入大量社區服務人士

現時由區議員互選產生的區議會（第一）界別，亦可能迎來結構性的變化。消息人士指，北京正考慮改變該界別選民組成方式，加入一批「社區服務者」，預料為各地區社團人士。地區社團向以親建制為主，如此改法可確保議席更大機會落入建制派手上。

值得留意的是，以上方案並不互相排斥，北京最終可能在當中揀其一至兩種方案，亦可能全部採用多管齊下，令香港選舉制度發生翻天覆地的變化。