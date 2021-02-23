京提選舉改革　林鄭：每遇爭議引仇恨　中央出手免一國兩制難貫徹

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-23 11:24

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（22日）於全國港澳研究會的網上研討會上發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選制舉度，以落實「愛國者治港」，強調不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。 特首林鄭月娥今早（23日）出席行會前見記者，再被問到夏寶龍的言論，是否中央逼她做自己曾形容為「撼頭埋牆」的政改？林鄭回應指，要去到由中央層面解決香港政治體制問題的地步，是因為過去香港每逢碰到爭議性的工作，如23條及政改等，都會有鼓吹仇視中央及特區政府的言論，中央是為了不令「一國兩制」難以繼續貫徹落實而出手。

曾稱任內創造條件推政改 林鄭：無直接關係

林鄭月娥指，夏寶龍昨日已不厭其煩地回顧，過去20多年香港每次碰到比較大爭議的工作，都會有鼓吹仇視中央及特區政府的言論，包括2003年的《基本法》23條立法、國民教育、政改引起的佔中、旺角暴亂及修例事件等。她指，一連串事件令中央擔心，為了令情況不會惡化至「一國兩制」難以繼續貫徹落實，需要由中央層面解決問題，國家安全如是，政治體制如是。



林鄭曾稱任內會創造有利條件推動政改，現時中央出手，是否因為她的工作做得不好，中央已「等不到」？林鄭稱與她本人任內能否創造條件，按《基本法》處理並無直接關係，因為有關問題存在已久，到某個時刻要有勇氣、決心撥亂反正，正本清源。

支聯會成員能否參選？ 林鄭：依法辦事

有記者問到，近年司法機構處理政治案件出現爭議，會如何確保法官愛國，及是否不會再外聘海外法官。林鄭指，香港是一個依法辦事的地方，特區亦是一個依法施政的政府，得到中央的全力肯定及認可，重申《基本法》當中有詳細規定，確保香港的司法機構有獨立的司法權及終審權，而司法機構的法官委任亦有清晰規定，看不到這些條文會受任何選舉制度影響。



被問到主張「結束一黨專政」的支聯會成員能否參選、涉嫌違反《香港國安法》的人士是否終身不能參選等，林鄭月娥未有正面回應，指稱香港是依法辦事的社會，《基本法》有詳細規定司法機構有獨立的司法權，法官的委任亦有清晰規定，看不到有關條文會受到選舉制度影響。

林鄭指，《基本法》第104條列明公職人員的宣誓要求，而政府很快會將相關條文法律化，新年後向立法會提交公職人員宣誓及違誓的法案，大家會在當中找到何謂效忠及擁護的答案。她強調，市民仍然有選舉權及被選舉權。