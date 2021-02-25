財政預算案2021│陳茂波續博盡「開倉」　為進軍特首鋪路 ?

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

財政司司長陳茂波昨日發表任內第四份財政預算案，在財赤3千億的「疫境」下，一如所料交出一份「低糖」預算案。 陳茂波一直被視為下任特首的潛在人選之一，若他有意於明年去馬，很可能今年底便要辭職競選，今份預算案就是「告別作」，亦是民望起跌的「槓桿位」。綜合政界看法，雖然陳茂波未有表明心跡，但他暗中擁三大政治本錢，令他問鼎特首大位的「誘因」上升。

財爺參選非新鮮事 「順勢接位」神話會否再打破？

現任財爺參選特首並非新鮮事，2016年12月時任財政司司長曾俊華辭職，翌年1月正式宣布參選特首，與時任政務司司長林鄭月娥對撼。該場「兩司」大戰，其來有自。政圈一直有司長「順勢接位」的說法，倘有得揀，北京較傾向在司長中點選下任特首人選，因較熟悉政府內部運作及人事，最經典例子是當年位列政務司司長的曾蔭權，接替突然「腳痛」的董建華入主禮賓府。所以做得司長的，「牌面」一般稍稍被看高一點。

在現時三司排名中，陳茂波位列第二，僅次於政務司司長張建宗。但眾所周知，年屆70的張建宗肯定不是阿爺杯茶，陳茂波便成為順位排名上最高一人，這可謂梁「最大的政治本錢」。

不過，「順勢接位」的神話曾被打破。曾蔭權落任，時任政務司司長唐英年競逐大寶，結果因爆出「唐宮」事件民望急瀉，最終敗給時任行政會議召集人梁振英。

中美博弈大時代 用人傾向有track record？

有人說，陳茂波的第二個政治本錢是有「track record」。政圈人士普遍認為，下屆特首選戰與過往歷屆不同，正處於中美大國博弈的特殊歷史背景，北京用人以「忠勇」行先，揀特首會較傾向一些「認識已久」的人。陳茂波亦做得特區政府的「大掌櫃」，負責管理過萬億香港儲備，必定已通過中央信任一關。早於林鄭上任特首時，已有聲音指陳茂波並非林鄭的首選，其後傳出中央屬意陳茂波繼續擔任財爺一職「穩住大局」，由此可見一斑。

建制派甚至有傳，陳茂波2008年當選會計界立法會議員之前，已是建制派一員，因專業界別關係早與北京官員有接觸，行事風格有「track record」，相對放心。

當然，在北京的人選名單中，有「track record」大有人在，不只陳茂波一人，在這方面的「優勢」並不太凸出。

政圈中一直有「梁醒波」這說法，意即現任全國政協副主席、前特首梁振英一直屬意由陳茂波接任下屆特首。

「梁醒波」傳聞已久 加分還是減分？

最後，在特首跑馬仔中，一直有「馬拉松」、「梁醒波」的傳聞，前者是指商務及經濟發展局前局長馬時亨支持好友前財政司長梁錦松出戰，而後者就是指現任全國政協副主席、前特首梁振英屬意陳茂波接任下屆特首。事實上，陳茂波是梁振英出任特首時一手提攜進入政府出任發展局局長，及後更獲委任為財爺，倘再下一城支持進軍特首之路，絕不為奇。

一個銀幣有兩面，梁振英現時位列國家領導人，有人覺得這成為陳茂波的第三個本錢；但亦有人認為，倘陳陳茂波背後梁振英的影子太濃，反而減分。

預算案玩感性結語 引人遐思

當然，陳茂波仕途能否更上一層樓，除了上述三個因素，今份預算案的成績表亦是重要的。對於陳茂波這份「低糖」預算案，有份提消費券的自由黨給正評，但不少建制派政黨表明不「收貨」，認為財爺既無全民派錢，亦取消公屋免租優惠，是忽視基層困苦。有熟悉港府運作的政圈中人表示，預算案一向並非只由財爺說了算，內容及材料其實是各政策局合力的成果，財爺主要負責最後把關「炒好碟餸」。

政圈流傳，陳茂波派糖在政府高層內受到極大阻力，想派而派不得。今份預算案固然「甜度」下降，但最終推出涉款360億的電子消費券，亦算「博盡」。陳茂波「博盡」，開倉推電子消費券，為了甚麼呢？

陳茂波今日於預算案結語中寫道，「平時以至在籌備預算案期間，我不時與市民傾談，深切感受到經濟差、搵食難的痛」，又指「即使二零二零／二一年度會錄得香港歷史上最高的財政赤字，但思之再三，我今年再次提出千億元赤字的預算案，繼續推出逆周期措施，希望穩住經濟，紓緩市民的壓力」。究竟他會否有意更上一層樓？相信不須等到年底便有分曉。