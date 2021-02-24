愛國者治港｜張建宗：完善選舉制度關鍵急切　尊重中央主導權

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-24 14:41

國務院港澳辦主任夏寶龍日前為「愛國者治港」原則定調，強調要完善香港選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。 政務司司長張建宗今日（24日）在《財政預算案》公布後見記者，回應夏寶龍的講話，指自己以視像方式參與了當天的研討會，感受十分深刻。他強調，落實「愛國者治港」以貫徹「一國兩制」是根本原則，並非新的概念，但基於香港近年發生的種種情況，令中央必須全面及清晰重申「愛國者治港」對「一國兩制」的核心要義，以正視聽。

稱以視像方式參與研討會 張建宗：感受十分深刻

張建宗表示，香港特區直轄於中央，在特區的政治體制及憲制秩序下，要求治港者愛國、堅定維護國家主權及安全，以及維持香港長期繁榮穩定，完全是天經地義。他續指，要求管治者愛護自己的國家，是放諸四海皆準的道理，對於掌握重要權力、堅負重要管治責任的人，必定要是堅定的愛國者。

張建宗提到，要抓緊完善特區的選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中，以撥亂反正、正本清源，將會是相當關鍵及急切的工作；港府必定會尊重中央在完善政治體制的主導權，並會緊密溝通，及作出全面配合。

就今日發表的《預算案》，張建宗認為能為市民及企業提供及時的支援，為其後經濟復甦打好基礎，並平衡了關顧民生及維持財政穩健的需要。張建宗提到，自己日前優先接種科興生產的新冠疫苗，形容感覺良好，與接種流感針無異，能夠如常上班。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4