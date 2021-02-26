拆局︱電子消費券變預算案「救命草」？　慎防一個潛在政治炸彈

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波前日（2月24日）公布新一份財政預算案，其中5000元電子消費券最為人關注。今年度財赤達2,576億元，預計下年度財赤仍達千億。從香港民意研究所的即時調查來看，雖然今年財政預算案的評分和滿意淨值都創新低，但陳茂波本人民望不跌反升，「奇蹟生還」。有政界人士笑言，在巨大財赤下仍然花360億派消費券，財爺已算「博盡」。 不過博盡歸博盡，潛在的風險始終需要正視。過去經驗告訴我們，這類「全民有份」的措施，做得愈簡單「出事」機會就愈低。電子消費券在香港始終欠缺先例，當中涉及的行政問題，有可能成為另一波爭議的源頭。前年害得陳茂波焦頭爛額的「派錢4000之亂」，相信不少讀者仍記憶猶新。

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預算案評分低走 陳茂波本人未受嚴重拖累

眾所周知，政界普遍視陳茂波為明年特首選舉「黑馬」之一，於選舉前一年多的關鍵時刻，今份財政預算案被認為是陳茂波「發力」的好機會。雖然以現時政治局面，夠「愛國」、政治忠誠是北京挑選特首首要條件，但要管好香港，對內聲望始終不能太差，否則上任後又搞出亂子，隨時再為中央添亂。爭取民間支持，無論如何都有一定重要性。

今年預算案，陳茂波對外早早做好「期望管理」，預言財赤或達3,000億元，要「睇餸食飯」。公布前夕已經「吹風」，非但全民派錢落空，連原有派糖措施亦不樂觀。最終財赤2,576億元之下，派糖的確「減甜」，但並無完全「走糖」，仍派綜援、生果金、長生津等津貼有「1.5糧」，以及派「縮水版」退稅、退差餉措施，而電子消費券亦含變相派錢味道。

數字上看，今年預算案只得36.4分，屬歷史低位，但須留意的是，前年修例風波後社會兩極化，整個特區政府民望低走，凡政府的政策都會被嚴厲批評。去年預算案由於宣布全民派錢，「中和」了市民的不滿，評分達54.1分。今年預算案不再派錢，「比較有傷害」之下，自是打回原形，重新反映修例風波對政府民望的衝擊。

有一點值得陳茂波「稍鬆一口氣」：暫時看來司長本人民望未受嚴重拖累，反而比2月初的調查上升1分，最新得分為36.2分——雖然不高，但以一份「減甜預算案」來說，評分沒有大跌已算萬幸。政界人士分析，如果沒有電子消費券，陳茂波的民望情況肯定不是這回事，電子消費券可謂今年預算案的「救命草」。

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前年「關愛共享」致滿城風雨

只是，電子消費券執行下來，未必會如此順風順水。因為這類人人有份的措施，每加一個前設條件，就多一重的行政程序和成本。如關卡太多，程序拖長之餘，又失卻「紓困」意義。

說到這裡，相信已有不少人回想起前年的「關愛共享」計劃。話說陳茂波2018年發表預算案後，被指偏向中產、高收入人士，冷待基層，最終於3月宣布「補漏拾遺」，向合資格市民派發4000元。如在其他預算案措施受惠未足4000元，也可以補足差額。計劃由在職家庭及學生資助事務處（職津處）負責。

不過計劃被指申請複雜，政府列出六大條件，如在香港沒有物業、通常居港等，又要審查該人在2018年預算案中的受惠金額，更不能網上辦理。重重行政關卡之下，2019年2月1日才開始接受申請。大批市民連自己是否合乎資格、能拿多少都不清楚，政府對是否需要住址證明、郵費等問題又朝令夕改，措施鬧得「天下大亂」，陳茂波要在網上直播中對市民道歉。

最終，「關愛共享」計劃收到344萬份申請，政府要花超過一年時間才完成派發（即前後超過兩年），過程中甚至遺失1.2萬份申請表。有部分基層人士亦反映，由於其在2018年預算案中受惠於其他措施，最終獲得金額很少，失卻幫助有需要市民的原意。

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消費券存兩大行政困難 鄭泳舜：安裝支付平台往績不理想

套用到電子消費券，陳茂波已早早表明措施只限本地消費，移居海外的人士無份。原意上，是次計劃主要希望刺激本地消費，自然可以理解。只不過，當政策受助人的限制愈多，潛在行政困難也愈多。例如，要排除移居海外的人士，但留學海外、在海外工作的港人又如何？政府至今未有完整答案。如果這些人有份，政府可能又需要花額外時間審核其情況，遇有可疑個案又須親身了解，可能拖長行政程序。

此外，亦有不少人關注到未安裝支付平台的商戶是否能受惠。民建聯立法會議員鄭泳舜接受《香港01》訪問表示，消費券愈多基層商戶用到，成效就愈好，如果最終市民沒有光顧基層商戶而「買靚衫」，那就不合政策原意，而現時很多基層商戶都沒有電子支付平台，雖然陳茂波多次表明會協助這些商戶安裝，可是政府過往也曾基於衞生理由，向公眾街市每個檔位提供5000元一次性資助，鼓勵檔主安裝非接觸式付款系統，但計劃反應不理想，全港逾萬街市檔位中，只有約三成檔主申請。

鄭泳舜擔心，一些經營小本生意的士多、街市檔口，可能由於怕麻煩、誘因不足等問題，未必熱衷於安裝支付系統，結果有需要的商戶反而不能受惠。他呼籲政府和電子平台商討過程中，要求更多的優惠，讓商戶有更大誘因安裝系統，「始終啲平台多咗咁多生意，佢哋有得益，政府都需要考慮呢一點」。

鄭泳舜表示，過往為街市檔口安裝電子支付平台，反應未如理想。（資料圖片）

麥美娟：盡早公布細節安排以免「甩轆」

工聯會立法會議員麥美娟表示，原則上認同要求受惠人士居於香港的做法，因為始終消費券原意是刺激本地消費。至於需要留港多少個月才能受惠，她表示暫未有明確想法，對此持開放態度。她又希望，政府盡早準備並公布具體安排，例如如何為商戶安裝支付平台，以免最後「甩轆」，趕不及在暑假推出。

麥美娟又表示政府應該趁這個機會，向商販推廣電子支付。因為過往商販沒有足夠誘因安裝支付平台，相信其中一大原因是其主要顧客較多使用現金，令檔主沒有興趣花錢再加一個平台。如果今次電子消費券推廣得好，一可藉機普及化電子支付，二可在疫情下減低現金播毒風險，三可作為經驗讓日後再派消費券時重用。