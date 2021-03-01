電子消費券｜邵家輝指分期派發效果更佳　料行政費最終少於6億

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-01 16:39

新一份《財政預算案》宣布，向18歲或以上香港永久居民和新來港人士，派發總值5000元的電子消費券。財政司司長陳茂波早前指，將分5期派發電子消費券，每月1000元，限月內使用。 「成功爭取」派發消費券的自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今天（1日）指，各行業需求不一，對一次過或分期派發電子消費券持開放性態度，但認為分期派發有助令更多商戶受惠，亦能帶來更多額外消費。 對於有人質疑派發電子消費券涉及6億元的行政費過高，邵家輝料最終不會用上6億元預算，他以去年派發現金1萬元為例，原本預計用上10億元行政費，最終僅用了約3億元。

360億元消費券對業界非小數目 相信有效提振經濟

邵家輝一直積極爭取政府派發電子消費券，他稱，早於2008至09年金融海嘯期間，時任自由黨批發及零售界議員方剛及飲食界議員張宇人已提出派發消費券刺激經濟，不過因偽造消費券及行政費過高的問題而不成事；直至2019年尾，業界受社會運動影響，該黨再提出派發消費券，最終同樣因防偽及行政費用問題，改為要求政府派發1萬元現金。

他稱，很可惜到去年7月發放1萬元時，湊巧正值本港第三波疫情，很多市民選擇將1萬元存入銀行，提振經濟作用不顯著，故該黨今年繼續倡議派發電子消費券。

他說，港府面臨約3000億元財政赤字，原以為政府有95%可能性不會推出電子消費券，故《預算案》宣布派發消費券後，他感到喜出望外。他分析，若分5期發放電子消費券，每期涉款約75億元，對業界而言並非小數目，相信有振興經濟作用。

對於有市民質疑政府發放電子消費券未能減輕租金負擔，邵家輝稱，市民可使用電子消費券應付日用品、食品等生活開支，騰空出資金支付租金，認為消費券對基層市民生活有一定有幫助。

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指分期發放更多商戶受惠

他提到，業界稍後會與政府商討派發電子消費券的細節安排，各行業有不同需求，「家家有求」，售賣奢侈品的行業冀政府可一次過發放消費券，亦有小商戶希望政府分期發放，他對此持開放性態度。他稱，參考澳門的經驗，分期發放消費券帶來額外消費的效果較佳，市民也會光顧更多商戶，擴大受惠商戶範圍。

政府預計派發電子消費券涉及款項約360億元，當中行政費用佔6億元，邵家輝料屆時實際費用會較預期少，如去年派發現金1萬元，政府原預計用上10億元行政費，但最後僅用了3億多元行政費。他稱，希望政府可透過更多電子支付平台發放電子消費券，並與電子支付平台商討降低交易手續費，例如只收取成本價等，以免導致有數億元公帑用作支付手續費上。