建制媒體轟新常秘劉利群不夠愛國　聶德權：討論需基於事實

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-01 17:51

原食環署署長劉利群早前獲晉升為食物及衞生局常任秘書長，有關任命舉動隨即惹來親中媒體炮轟，指控劉利群於修例風波期間處理示威者「連儂牆」不力，質疑其政治立場未夠愛國，甚至為劉利群和其丈夫蔡海偉扣上「內奸」的帽子。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀較日前在社交網站發文力撑對方，稱讚對方資深及能幹，呼籲外界停止「文革式批鬥」。 公務員事務局局長聶德權今天（1日）回應事件，公務員和政治委任團隊一直虛心聆聽意見、樂於接受批評，從而進一步改善，但希望有關討論能夠建基於事實。

政府宣布劉利群晉升為食物及衞生局常任秘書長後，建制陣營群組、網頁及傳媒群起攻擊。（梁鵬威攝/資料圖片）

聶：晉升有既定機制、準則

聶德權今天出席疫苗記者會，他被記者追問對建制媒體狙擊劉利群有何看法。聶德權表示，留意到近日有首長級公務員署任更高職級事件引起關注，社會亦有不同意見。他強調公務員晉升有一套機制及既定準則，當中考慮到有關人員的品格、才幹、經驗、晉升所需要的資歷等，須經晉升委員會推薦最適合人選；而晉升高級公務員時，需經過公務員敍用委員會給予意見，公布任命前亦需由公務員事務局局長表達對有關任命的評價。

聶德權重申，公務員是香港政治體制重要部分，政府已要求所有去年７月１日前加入政府的公務員宣誓，聲明效忠特區和擁護《基本法》，部門首長或常任秘書長亦需要宣誓，部門首長和常任秘書長已在去年12月18日，在行政長官的見證下宣誓，強調相關安排體現了愛國者治港責任、條件。

聶德權又指有關公務員的聘任、升遷及培訓制度也需要完善及與時並進，公務員和政治委任團隊一直虛心聆聽意見，樂於接受批評，從而進一步改善，但希望有關方面討論可建基於事實，嘗試找出完善制度的措施，「相信咁樣對香港發展先係正面」。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀較早前於社交網發文力撑劉利群，稱讚對方資深及能幹，呼籲外界停止「文革式批鬥」。葉劉淑儀今日（1日）於港台節目中表示，有些人連政府運作都未搞清楚就胡亂批評，甚至對劉利群和其丈夫蔡海偉扣上「內奸」的帽子，借「愛國者治港」大造文章。她認為這是出於無知，而且極度打擊公務員士氣，導致政務官人心惶惶，隨時導致「又有人健康理由提前離開」。