愛國者治港｜譚耀宗稱是民意所向：不愛國的人不可能治理好香港

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-03 13:31

國務院港澳辦主任夏寶龍早前為「愛國者治港」原則定調，明言中國共產黨就是「一國兩制」方針的創立者、「一國兩制」事業的領導者，如有人聲稱擁護「一國兩制」 ，卻反對「一國兩制」的創立者和領導者是自相矛盾，並稱要完善選舉制度，按香港實際情況設計具有香港特色的民主選舉制度，絕不簡單照搬或套用外國的選舉制度。 全國人大常委譚耀宗接受內地報章《南方都市報》訪問時表示，不愛國的人不可能治理好香港，堅持「愛國者治港」原則是落實「一國兩制」的前提，亦是民意所向。他認為，在中央及港府的努力下，「港獨」勢力的囂張氣焰已被壓制，但努力不應就此結束，應總結經驗，防止亂港勢力死灰復燃。

譚耀宗：不愛國的人不可能治理好香港

譚耀宗指， 過去有人在香港片面強調「兩制」，是捨本逐末，強調「一國」是「兩制」的根基，沒有祖國就沒有香港，「愛香港和愛祖國其實是一回事，那些不愛祖國的人，根本不可能治理好香港。」他說，堅持「愛國者治港」原則是香港得以落實「一國兩制」基本國策的前提，更是香港社會行穩致遠的基礎。

他提到，過去一些「港獨」分子利用香港制度存在的漏洞，滲透到香港地方治理的架構之中，甚至企圖取代「愛國者治港」，如今「港獨」勢力的囂張氣焰已經得到了有效壓制，但認為中央及港府的努力不應就此結束，還需要總結經驗，防止亂港勢力死灰復燃。

他續指，「愛國者治港」原則，不僅是中央的期待，更是民意所向，近日行政會議建議政府提交《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，進一步完善公職人員宣誓安排，並列明違反誓言的處理機制和法律後果，接下來需要香港特區所有公職人員共同努力，將相關法律條例落到實處。

對於《港區國安法》已實施8個月，譚耀宗稱，《國安法》落實無疑給了「黑暴」勢力當頭一棒，堅定了特區政府止暴制亂、維護社會穩定的與國家安全的決心，社會與經濟發展越來越穩定，相信有了《國安法》「護航」，在「愛國者治港」 的大原則下，香港的美好未來令人期待。

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譚耀宗稱港府抗疫初期存在漏洞 成後期疫情持續反覆的局面

新冠肺炎疫情持續逾年，譚耀宗表示，疫情初期，香港的防疫工作存在許多疏漏，很大程度成了後期香港疫情持續反覆的局面，但在整個抗疫過程中，感受到了來自中央的關懷與支持。他說，已抵港的國產疫苗，引起了香港市民非常熱烈和積極的反響，疫苗接種預約剛開放兩天，接種名額就已爆滿。

他稱，香港想要加快大規模接種疫苗的進度，離不開國家支持，因此他與民建聯的人大政協代表提出提案，希望中央能增加供港國產疫苗的數量。他希望，待香港疫情在疫苗的幫助下得到有效控制後，如何盡快探討適當放寬香港與內地之間的檢疫程序，逐步有序地恢復兩地人員、貨物往來。