新冠疫苗｜陪同者不需再親身到郵局預約　市民打復必泰因保護力好

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-03 12:27

新冠疫苗復星/BioNtech復必泰日前到港，屬優先接種的市民今日（3日）起可預約接種。除於網上預約外，有需要市民可於郵局或屋邨辦事處尋求協助。 於深水埗郵政局，有市民於早上9時半入內預約登記，約5分鐘後便完成，稱過程順暢。她稱未能提早於網上輪候登記，因此到郵局預約。她選擇接種復必泰，稱其保護力較好，而患高血壓的丈夫則已接種科興。有經回港易返港的市民預約接種復必泰，稱希望接種疫苗後可早日通關。 職員表示，今日起陪同者不用親身到場，以身份證副本或圖片及簽署的同意書預約，惟70歲以上的接種者仍須親身到場。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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深水埗郵政局於早上9時半開門，未開門前有約10人在外輪候。職員於約9時15分派發預約同意書，於9時半開門後讓輪候人士入內。職員表示，早上開放3個櫃位協助市民預約接種疫苗，會視乎情況調整櫃位數目。

預約人士以長者為主，有市民欲替90歲的媽媽登記，但獲悉須屬優先接種組別的人士要親身到場後離去。職員表示，因開放郵局預約為協助不懂用電腦的長者，故要求他們親身到場核對資料，而陪同者則不用親身到場，可以身份證副本或圖像，及已簽署的同意書預約。她稱於日前獲公務員事務局通知可彈性處理。

市民與丈夫分別接種兩款疫苗

屬優先接種的林女士於早上8時45分到達，稱當時只有3至4人排隊。她稱家住石硤尾，早上途經石硤尾郵政局看見沒有人排隊，因擔心該處未有協助預約的服務，故選擇到深水埗郵政局。她稱，預約流程暢順，只須提供身分證後可選擇日子。她稱，於昨晚起尋找預約網址不果，才選擇親身到郵局，指早前替丈夫預約接種科興疫苗時可預先進入網站輪候，「早啲開個系統好啲。」

她選擇預約接種復必泰，「我唔打科興，」認為復必泰的保護力較好。而其丈夫則已接種科興，因他患高血壓，獲建議接種科興。林女士又稱，刻意避免夫婦二人接種同一款疫苗，「兩個人都打，有事嗰時邊個照顧邊個呢？」

她稱獲悉昨晚有曾接種者去世，坦言早前有擔心副作用，但認為個案涉及長期病患，「放鬆啲心情，順其自然。」

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

接種昐通關「當通行證咁」

67歲的湯先生於約9時到場，用了約15分鐘完成預約。他稱選擇復必泰為「隨意、無刻意」，稱知道有人接種科興人士去世，認為為個別事件，涉及個人身體狀況，不擔心副作用。他於2個月前經回港易返港，稱於內地探親後滯留逾8個月，稱內地生活已回復正常，「你戴口罩人哋以為你有事。」他稱接種疫苗希望可通關，「當通行證咁可以方便啲」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

曾預約科興不果轉打復必泰

65歲的麥先生稱早前曾預約接種科興，但當時未能於網上預約。今早要求女兒替其於網上預約，自己同時親身到郵局，「結果都係我快啲。」他稱預約接種復必泰，因聽聞效果較好，自己對副作用了解不多，「意外就一定會有，睇下碰唔碰得到。」

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼