專訪｜聶德權批有人惡意中傷科興　今月如期來100萬劑　強調安全

撰文： 吳倬安 羅家晴 陳嘉洛 陳小瑜 最後更新日期： 2021-03-05 07:00

接種新冠疫苗不僅成為能否戰勝疫情的關鍵，更掀動社會敏感神經，一名63歲男子上周五（26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，兩日後不幸身故。專家委員會雖一致認為，死因與接種疫苗無直接關係，惟事件或多或少打擊市民對科興疫苗信心。 負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權接受《香港01》訪問時指，政府非常關注有市民接種疫苗後離世事件，強調處理相關個案時，資訊定必公開透明，讓市民盡量掌握，釋除憂慮。 死亡個案出現後，部分市民即「甩底」預約，網上有人呼籲市民改打BioNTech「復必泰」疫苗，更指國產科興疫苗「打死人」。聶德權批評網上有惡意中傷或者歪曲科興疫苗，強調三款獲批緊急使用的疫苗均安全、有效。

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政府早預出現嚴重反應、異常或死亡個案

疫苗接種計劃開展不足一星期，一名63歲、有長期病患的男子接種科興疫苗後兩天離世。聶德權指，政府非常關注事件，衞生防護中心知悉事件後，已即時向外界交代事件，在深夜12時後也出來面對傳媒講解事件，臨床事件評估專家委員會亦已就事件召開會議，一致認為個案與接種疫苗無直接關係。他強調，政府有機制進一步跟進事件，包括稍後交由死因庭調查。

聶德權指，全球疫苗已有一億人接種疫苗，當中一千萬人注射科興疫苗，政府在推出計劃時，已預料有可能出現嚴重反應、異常事件甚至死亡個案，強調政府在處理相關個案時，資訊定必公開透明。他說，科興及「復必泰」本月會如期送來100萬劑疫苗。

2月22日，公務員事務局局長聶德權（右）和食物及衛生局局長陳肇始接種科興疫苗。（李澤彤攝）

市民對科興失信心？ 聶：只有8%人士「甩底」

傳出死亡個案後，前日（3日）有已預約接種疫苗的市民「甩底」，是否反映市民對科興失去信心？聶德權指，綜合五所疫苗接種中心在前日的數據，九成二已預約市民到接種中心打疫苗， 只有8%人士「甩底」，亦有6900人到私人診所接種疫苗，「事件發生咗市民會擔心，但我見到有啲人都話無乜影響，最重要市民有資訊掌握到，專家俾到意見。」

對於網上有人呼籲杯葛科興，轉打復必泰，聶德權批評網上有惡意中傷或者歪曲科興疫苗，強調三款獲批緊急使用的疫苗，也是安全、有效，「無論是哪種疫苗，無論是哪種技術平台無，論在哪裡生產，所有在香港提供予市民接種的疫苗作緊急使用的疫苗，也是經過專家委員會作出審視。」

聶德權指，五類群組共有240萬人合資格優先接種，料在首一至兩個月完成首輪接種工作。（張浩維攝）

下一步開放予60歲以下長期病患人士接種

目前有五類群組合資格優先接種疫苗，包括醫療機構及參與抗疫的工作人員、60歲或以上人士等，聶德權指，五類群組共有240萬人合資格優先接種，料在首一至兩個月完成首輪接種工作，並於計劃開展一個月後作出檢討，料下一步將會開放予60歲以下長期病患人士接種，其後安排其他60歲以下的市民接種疫苗。

聶德權強調，疫苗接種計劃的策劃需細緻，但運作需靈活機動，要視乎實際情況、市民意願和反應，再作下一步行動。

聶德權指，政府已分別訂購科興、復必泰和阿斯利康疫苗，每款750萬劑，料所有疫苗在半年內分批到港。（張浩維攝）

無計劃引入國藥疫苗

近日不少建制派要求港府向中央爭取引入國藥疫苗，甚至由政府「閉環式」包車到深圳或西九內地口岸區，讓港人注射國藥疫苗。不過，聶德權指政府已分別訂購科興、復必泰和阿斯利康疫苗，每款750萬劑，料所有疫苗在半年內分批到港，直言目前無計劃引入國藥疫苗，「科興已買咗750萬劑疫苗，將會分批嚟到香港，目前無計劃去買或攞國藥疫苗來港。」

首批打科興疫苗 聶：感覺好OK

疫苗接種計劃開展前，特首林鄭月娥帶領問責官員、行會成員等首批接種科興疫苗，聶德權形容，接種科興疫苗後「感覺好ok」，「本身我在第一日，2月22日，與行政長官一起接種了科興疫苗，感覺很OK，打完也不覺得打了針。過去數年，我一直有打季節性流感針，之後數天的生活、工作一樣繁忙，無特別的感覺，所以很期待打第二針。」

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