兩會｜擬修選舉制度　中聯辦：充分考慮港具體情況、具堅實基礎

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-05 14:29

全國人大會議今（5日）揭幕，今次會議將審議關於完善香港選舉制度的《決定》。 中聯辦發言人表示，完善香港特區選舉制度是社會關注度極高的政治議題，中央對此十分審慎，有關部門已經並將繼續以多種方式廣泛聽取、吸納香港社會各界的意見。全國人大及其常委會以「決定+修法」分步推進的方式，在憲制層面對香港特別行政區的選舉制度進行完善，完全符合憲法和基本法的有關規定，充分考慮了香港的現實需要和具體情況，具有堅實的法治、政治和民意基礎。 發言人強調，政治體制問題是中央事權，面對特別行政區選舉制度出現的漏洞和風險，中央從憲制層面修改完善相關制度，是其權力和責任所在，具有毋庸置疑和不可挑戰的權威性。

中聯辦發言人表示，在全國人大副委員長王晨就草案作說明後，香港社會各界紛紛發聲支持，普遍認為這是確保「愛國者治港」得以落實的制度性安排。（資料圖片）

中央憲制層面修改制度 具毋庸置疑和不可挑戰權威性

中聯辦發言人表示，在全國人大副委員長王晨就草案作說明後，香港社會各界紛紛發聲支持，普遍認為這是確保「愛國者治港」得以落實的制度性安排，是維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的必要之舉，意義重大、影響深遠，強調作為最高國家權力機關的全國人大連續兩年審議涉港重要議題，充分體現了中央政府推動「一國兩制」實踐行穩致遠的堅定決心和歷史擔當。

發言人指出，國家主席習近平年初在聽取行政長官林鄭月娥述職時，明確提出「愛國者治港」要求，是對「一國兩制」內涵和要義的最深刻總結、最凝練概括。

發言人批評，近年一些反中亂港分子和本土激進分離勢力，在美西方反華勢力支持煽動下，利用現行選舉制度漏洞進入特別行政區治理架構，肆無忌憚進行反中亂港活動，散佈「港獨」主張，抗拒中央管治，阻撓特區政府施政，甚至與外部敵對勢力勾連，企圖通過操控選舉奪取管治，「這些行為和活動，嚴重損害香港憲制秩序和法治秩序，嚴重挑戰憲法、香港基本法和國安法權威，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，嚴重破壞香港社會大局穩定，嚴重損害香港民生福祉，充分表明現行選舉制度已經存在明顯漏洞和缺陷」。