01消息│立法會90席分佈曝光　地區直選大減至20席　選委會40席

撰文： 陳小瑜 周禮希 最後更新日期： 2021-03-05 19:15

立法會新政治版圖勢力分佈曝光。全國人大會議今（5日）開幕，北京開宗明義將出手重劃特首選委會及立法會兩個選舉辦法。可靠消息透露，立法會議席數目由現時70席大增至90席，除了地區直選及功能團體，將新增選委會界別，而且該界別的議席將高達40席。反之地區直選議席將由現時35席下降至20席，功能團體亦由35席下降至30席，意味着立法會日後鐵定以建制派佔絕對大多數。

今次中央出手大規模重組特首選委會，並將選委會重新納入立法會，皆因建制派本來就在選委會擁有壓倒性優勢。外界預料，立法會新增的選委會40議席，將全數落入建制派手上。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼

選委會成立會「巨無霸」

經歷2019年區議會選舉，民主派本來有望透過選委會的港九區議會及新界區議會合共117席，以取得一定實力，左右特首選戰，惟今次大手術後北京又重新牢掌選委會。

據了解，選委會不僅重新納入立法會（恢復回歸後首兩屆立法會模式），且更成為新的三個組別中議席最多的一組，成為議會「巨無霸」。以往在直選佔優的民主派，面對選委會和功能界別左右夾迫，政治版圖進一步被收窄。

前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰周日於深圳見過港澳辦主任夏寶龍後，表示立法會地區直選可以由現時5個大選區，拆細至大約10個小選區，並改為雙議席單票制。據悉有關建議亦將成為修改地區直選的「藍本」。

地區直選變10區 泛民料最多守住「半壁江山」

雖然民主派在前年區議會大勝，但當時的選票比例中，泛民對建制僅為「六四比」，所以在雙議席單票制下，泛民鐵定不夠票在一區內全取兩席。倘地區直選大削至20席，民主派按理充其量取得約10席。連同傳統上佔優的功能界別議席，包括法律、教育、資訊科技、會計、社福、衞生服務和醫學界等，民主派日後在立法會也難超過20席，相對於90個議席，政治力量比例變相進一步被削，再難透過「票數」發揮左右大局的影響力。

功能界別減至30席 保留區議會（一）議席

功能界別方面，俗稱「超級區議會」的區議會（二）的5席將全數取消，而區議會（一）的1席會保留。消息人士解釋，「始終區議會是重要諮詢組織，有一個代表在立法會，也是應該的。」