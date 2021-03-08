專訪｜公僕赴六四晚會屬違誓？聶德權：若牴觸愛國者治港就不要做

撰文： 吳倬安 羅家晴 陳小瑜 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-08 11:59

公務員事務局早前安排18萬名公務員簽署宣誓聲明，效忠特區和擁護《基本法》，在「愛國者治港」的主旋律下，有公務員關注日後若出席有關要求香港民主化集會，以至維園六四燭光晚會，會否被政府視為違反誓言。 公務員事務局局長聶德權日前接受《香港01》專訪，被問到公務員能否出席主張「結束一黨專政」的六四晚會，聶指要視乎集會本身是否合法和平，同時若公務員清楚知道自己身負「愛國者治港」責任，當有東西牽涉「愛國者治港」，或與之相牴觸，就不應該去做。

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日後或更新公務員守則

支聯會每年6月4日在維園舉行燭光集會，悼念六四事件，在《港區國安法》及「愛國者治港」原則下，公務員能否如常出席六四集會，甚至高呼「結束一黨專政」口號？



聶德權在訪問中稱，每名公務員應了解、認識自身責任和角色，公務員自身行為是否屬於違法、有否違反公務員守則等，在現行守則已訂明。他又指，目前公務員已簽署宣誓聲明，局方日後或會檢視公務員守則，有否需更新和補充的地方。

聶德權被追問會否鼓勵或提醒公務員不要出席這類集會，他回應指，首先要視乎集會本身是否合法和平，同時若公務員清楚知道自己身負「愛國者治港」責任，當有東西牽涉「愛國者治港」，或與之互相牴觸，就不應該去做。

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常秘不應擁外國居留權？ 聶：可討論

「愛國者治港」旗幟高舉下，有港區人大代表在「兩會」提出，常任秘書長等高級公務員不應擁有外國護照或居留權。聶德權指，政府會檢視和思考相關建議，指在《基本法》下規定的公務員聘任制度，目前要求出任公務員者是香港永久居民，對其國籍並無要求或限制，「各式各樣議題提出來後，是否需要接納，需要社會討論，要看看建議本身想達到什麼目的、是否合適等」。

聶德權指，在香港特區的政治體制下，不論在行政、立法、司法機關，本身也有一套機制，例如在司法機關有外籍法官，立法會內有議員可持有外國國籍，形容這是香港歷史、實際情況所發展出來的一套制度，若這套制度有任何東西需要改變，也可以提出討論，若建議能令「一國兩制」行穩致遠，同時又可行的話，就可以討論和考慮，「有些東西是會改變，例如國家安全、政治體制，或者接著來的選舉制度，好自然」。