曾蔭權試打復必泰疫苗　戴25萬勞力士現身│政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-09 13:39

專責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今日（8日）就疫苗接種計劃出席記者會，他晚上在facebook發帖文提到復必泰疫苗「開打」，上周六起七間接種中心試行運作，而作為優先組別人士的前特首曾蔭權，今早亦在中山紀念公園體育館接受接種，同場更有警隊、消防、入境、飛行服務隊等紀律部隊，另外還有機組人員。 曾蔭權過去因涉貪案而在離任特首後流失「光環」，不過作為前特首，還是會有一定特別待遇，包括政府承包汽車、司機及保鑣服務等。今次參與疫苗接種中心試行運作接種，相信亦是待遇之一。雖然他一向作風低調，但身穿藍色短袖恤衫的他，手上卻戴着炒價最少25萬元，只存在於炒賣市場的勞力士「熊貓地通拿」！

曾蔭權自從出獄後一直作風低調，即使他的案件最終在法院上訴得直，其後未見重新活躍於政圈，每每只在宗教活動或國慶等重要節日，才會現身於公眾眼前，並戴上他的招牌「煲呔」。

不過，今日到中山紀念公園體育館接種疫苗的曾蔭權，其手上黑圈白底勞力士Daytona腕錶，在錶迷眼中比他的煲呔更有代表性。此錶款一貨難求，在門市上並不存在，只能以炒價入手，原價不用十萬的腕錶在網上二手價格，亦普遍高於25萬港元，可見曾蔭權的品味。

至於他今日接種的復必泰疫苗，由於需要低溫保存，根據聶德權的facebook所指，為了確保疫苗在冷鏈管理、保存及稀釋工序等符合要求，被安排在社區疫苗接種中心進行，並先開放七間醫管局營運的社區疫苗接種中心。試運之後，本周三（10日）起正式開放予所有合資格優先接種組別，下周二（16日）再開放餘下的接種中心，屆時將包括新增7類組別人士：包括餐飲業、街市、超市、便利店員工及速遞員；公共交通從業員；註冊建築工人；物業管理人員；學校教職員；旅遊業從業員；與及第《599 F章》的表列處所職員。