新冠疫苗｜民主黨設疫苗權益熱線　促停為60歲以上長者接種科興

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-09 12:50

政府上月底開放五類優先群組接種新冠疫苗，至今有3人接種科興疫苗後死亡。民主黨深水埗區議員、醫療政策副發言人袁海文今天（9日）宣布成立「新冠疫苗權益關注組」，並設立WhatsApp電話熱線，協助接種疫苗後出現副作用的市民或其親屬作追討或跟進。 袁海文認為，在疫苗未有足夠第三期臨床數據前，應停止為60歲以上特定群組接種，包括科興疫苗。袁海文指，疫苗接種中心的人員未有清楚了解市民病歷，未能充分履行「知情同意」（Informed Consent）的責任，巿民尤其長者難以單憑觀看短片和閱讀文件，就能知悉所有風險和後果，政府應檢討相關機制，不應將責任推向巿民。

智利、菲律賓規定科興適用範圍為18至59歲

袁海文引用專家委員會就科興疫苗的報告，指報告清楚指出60歲以上人士的第三期臨床數據不足，未能得出該群組的疫苗保護率，科興本身亦於注意事項指出，產品對60歲及以上人群的保護效力數據有限，認為這類人士接種時，應考慮其健康狀況及風險。他舉例指，智利、菲律賓等國家，亦規定緊急使用科興的適用範圍為18至59歲，在疫苗未有足夠第三期臨床數據前，應停止為60歲以上特定群組接種，包括科興疫苗。

袁海文指，阿斯利康疫苗獲世衛批准使用，但南韓政府決定暫不安排65歲以上長者接種阿斯利康疫苗，並於3月底進一步確認阿斯利康疫苗的預防效果和臨床試驗結果後，確定是否為65歲以上人群接種。袁海文認為，阿斯利康疫苗抵港後，若未有進一步臨床試驗結果，政府亦不應為65歲以上人士緊急接種阿斯利康。

公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始公布擴大新冠病毒疫苗的優先接種類別。（資料圖片／梁鵬威攝）

出現死亡個案後，坊間質疑政府為巿民接種疫苗前，未有主動了解病人的病歷和身體狀況，批評政府把關不足。公務員事務局局長聶德權昨天指，接種中心並非診症地方，不會查閱市民「醫健通」紀錄，若市民有疑慮可查閱接種須知，若市民透過私家醫生或醫管局普通科門診接種疫苗，亦可以先諮詢醫生意見。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

設熱線跟進出現副作用個案

袁海文批評，政府將責任推向病人，疫苗接種中心的人員未有清楚了解市民病歷，未能充分履行「知情同意」（Informed Consent）的責任，巿民尤其長者難以單憑觀看短片和閱讀文件，就能知悉所有風險和後果，「一個80歲婆婆，係咪可以好知道自己嘅判斷？」他又批評，政府不斷指死亡個案與打疫苗無關，無法釋除巿民疑慮，認為需由醫護主動以病人能夠明白的用語，清晰、簡單和一致解釋，責任確保病人真正明白風險和情況。

袁海文在記者會上宣布成立「新冠疫苗權益關注組」，並設立WhatsApp電話熱線，協助接種疫苗後出現副作用的市民或其親屬作追討或跟進。