吳秋北：管治者除了愛國還要有能力　批羅致光放手不理失業問題

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-09 16:37

全國人大會議正審議改革香港選舉制度決定草案，全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍日前撰文指，除了強調「愛國者治港」，還表示「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」，言論一出引起社會迴響。 正在北京開會的港區人大代表、工聯會會長吳秋北指，治港者除了必須是愛國者，還要有治港能力。他另在報章撰文，指疫情下打工仔飯碗不穩，批評港府在就業支援上幾乎處於空白，勞工及福利局局局長羅致光交不出任何保就業項目，直斥政府放手不理失業問題。

斥勞工處「養着顏武周」不務正業

吳秋北接受《中新社》訪問時表示表示，治港者除了必須是愛國者，還要有治港能力，指有志於參與特區管治的人，都應思考如何提高自身能力，以提升特區的管治水平。

他昨日亦在報章撰文，指內地在就業問題上推出多項措施，包括設有就業專項補助，推動各類勞動力市場、人才市場、零工市場建設；就業配對問題上，內地推動降低就業門檻，動態優化國家職業資格目錄，降低或取消部分准入類職業資格考試工作年限要求。

反觀香港，吳秋北批評港府的就業服務相對被動，坐等求職者求助，連最基本的大型全港性就業推廣活動也欠奉，在就業支援上幾乎處於空白，「內地官員為保就業絞盡腦汁，五花八門的項目都有。反觀我們的勞福局局長，薪金遠高於內地官員，智力之高毋庸置疑，但就是交不出任何保就業項目！」

他又指，香港政府放手不理失業人問題，讓市場自然解決，鮮有主動介入，「勞工處閒得可一度養着（前新公務員工會主席）顏武周，讓他頻繁搞政治，而不是為保就業出謀獻策。實在是不務正業，丟人現眼！」

全國政協委員、民建聯主席李慧琼接受訪問時則指，「愛國者治港」是最低要求，管治者還要有能力、有擔當，又指議員要提出有建設性意見，行得通、辦得到，才能為特區政府有效施政提供助力。

港區人大代表、民建聯副主席陳勇表示，治港者肩負的是國家安全和750萬香港市民的福祉，要求自然比一般市民高。