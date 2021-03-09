外交部副特派員呼籲外媒報道改選舉制度　別用美顏相機或灰黑濾鏡

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-09 21:22

全國人大會議正在北京開會，審議《完善香港選舉制度》決定草案，將大幅改變本港選舉委員會及立法會的選舉制度。外交部駐港特派員公署副特派員宋如安今日（9日）約見多家國際主流媒體「吹風」，強調香港的選舉制度是中國的地方選舉制度，如何設計、如何發展、如何完善完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉。 宋如安要求外國媒體在港愛港、自覺守法，全面準確理解、真心實意支持「一國兩制」，堅守職業道德，在報道中不要用「美顏相機」或「灰黑濾鏡」，不得以任何方式干預香港事務和中國內政。

宋如安指香港的選舉完全是中國的內政。（路透社）

宋如安約見了《紐約時報》、《華爾街日報》、《金融時報》、彭博社、CNN、CNBC、美聯社、路透社、法新社、《經濟學人》、NHK、讀賣新聞、共同社等15家國際主流媒體30名記者出席今次會面。

他在回答外媒提問時，強調修改完善特區選舉制度是中央事權，不是特區自治範疇事務，又指中國是單一制國家，憲法規定創設香港特別行政區、建立特區制度，權力在中央。

宋如安稱回歸前的香港毫無民主可言，回歸後民主才穩步向前發展。他形容香港選舉制度目前存在明顯漏洞，必須糾正和完善，以落實「愛國者治港」原則，制止美西方政治代理人公然奪權，「不僅不是民主的倒退，相反是民主的新生」。

宋如安：愛港與愛國不能割裂 不要籠統混淆反對派和反中亂港分子

至於何謂愛國者，宋如果認為愛國不抽象，愛港與愛國不能割裂，更不能對立，自稱「愛港但不愛國」者算不上愛國者。

他又強調，不要籠統地把反對派和反中亂港分子混淆起來，而完善選舉制度只針對極少數反中亂港分子，決不允許「反中亂港分子」及攬炒派染指香港管治權。反之，只要符合愛國者標準，與反中亂港分子劃清界限，他認為完全可以「入閘」進入管治體系，形容參與香港治理的政治天地「是開闊的」。