愛國者治港包立法會、區議會議員　張建宗：爭拗及內耗將不會出現

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-07 10:21

政務司司長張建宗今日(7日)繼續於網誌談及愛國者治港，他指「愛國者治港」不單是準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，更是「一國兩制」成功的要素；要求治港人士是愛國者是天經地義、理所當然，除了行政長官和行政機關的官員外，也包括立法機關的議員、司法機關的法官、地區非政權性組織的區議會議員，以及公務員。 他指自2019年10月起，舉行多次會議均未能選出正副主席，令內會完全「停擺」；2019年下半年，香港社會飽受「修例風波」引起的連串「黑暴」事件，經濟、民生受到重創；若由愛國者作為治港人士包括立法會議員，這些爭拗及內耗將不會出現。

政務司司長張建宗指，落實「愛國者治港」是香港走出困局、重新出發的必要條件，也是最低要求。(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，香港社會近年出現亂象，突顯香港選舉制度機制存在漏洞和缺陷。目前香港正處於由亂到治的關鍵時期，及時遏止反中亂港勢力通過選舉進入特區政治體制至關重要。由中央主導進行完善香港特區的選舉制度，落實「愛國者治港」的方針政策，能堵塞這些隱患和風險漏洞，確保特區依法施政和有效治理，對於香港的政治體制沿着「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的正確軌道前進具有重大深遠的意義。

他指，廣大市民希望香港繁榮穩定，長治久安，落實「愛國者治港」是香港走出困局、重新出發的必要條件，也是最低要求。