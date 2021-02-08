專訪︱曾鈺成：應反思移民潮從何來　籲中央設法贏回香港人心

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-08 07:00

「作為政府，無論是中央還是特區，也應該實事求是分析，為何這段期間會多了人離開？」 《港區國安法》生效後，香港政治迎來全新局面，民主派陷入前所未有劣勢。英國最新的BNO擴權計劃，引發中英雙方再度論戰。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成接受《香港01》專訪，談到政治局勢、移民潮等議題。 曾鈺成認為一國兩制要行穩致遠，至少兩個議題得先解決，包括社會經濟深層次問題，以及政制改革爭議。曾鈺成指，無論對反對派怎麼不喜歡，也不能否認他們代表相當一部分的港人聲音，政府有必要創造良好溝通環境，共同解決爭議，無論多難都要嘗試。他亦相信，不會所有反對派都「不是愛國者」，始終有部分人可以團結起來，共商香港的出路。 至於移民情況，曾鈺成認為，英國也只是想通過BNO擴權計劃，於《港區國安法》議題上做文章對付中國，並吸引香港人才及資金，和所謂「歷史責任」沒有關係。不過他表示會以平常心看待移民潮，並深入反思到底這些香港人想離開的想法從何而來。他呼籲，特區和中央政府盡快贏回大多數港人對一國兩制的信心。

關注一國兩制實踐：「硬的一手」已做好 何時會有「軟的一手」？

整個訪談過程，曾鈺成每次談到香港政治前景，語調都頗為沉重。

曾鈺成表示回歸23年半以來，有一些現象大家都看到，一國兩制在實踐上，無論是中央政府的角色，還是中央與特區的關係，都和過去發生很大的變化。所以他反問的第一個問題是：「所有關心香港未來的人以及中央政府、關心一國兩制實踐的人，要探討的是，如果我們今日已進入一個新的一國兩制實踐模式，這是否一個令一國兩制行穩致遠的常態？我們由《國安法》實施後所見到的香港狀況，是否大多數香港人都會覺得一直持續下去，就會對一國兩制很有信心呢？」

他提到，《港區國安法》落實後一些街頭暴力事件、衝擊一國底線的行為確實有所收斂，但一國兩制要行穩致遠，同時也必須爭取大多數香港市民的支持，而這一點「尚待研究」：「我相信大多數香港市民都對破壞社會秩序行為、港獨主張持否定態度，這些行為被壓下去，相信大多數人都是樂見的，不過接下來每個人都會看，香港的狀況是否持續下去都是這樣？」曾鈺成指，近期和不少朋友談論香港政局時，都會問到一個問題：中央政府對香港「硬的一手」已經做好並有成效，何時才會有「軟的一手」，去贏回香港人心、對一國兩制的衷心擁護？

原則上認同《01》主張 倡社會經濟結構改革

曾鈺成認為，香港政治和社會狀況的出路，至少有兩個深層次矛盾必須處理。其一，社會的嚴重不公平現象。他指貧富差距於回歸二十多年多有所擴大而非收窄，所以他表示原則上認同《香港01》的主張，香港必須迎來一場大改革，政府管治思維需要改變：「簡單說就是『向左轉』，將以前英國人留下的一套『積極不干預』、『大市場小政府』、『極右的資本主義』改變過來。」

其二，曾鈺成認為調和香港社會矛盾，始終無法迴避政制爭議。《基本法》第四十五條和六十八條，列明以普選產生行政長官和立法機關為最終目標，還做不做。

仍以普選為最終目標 除非有權威人士說「當年起草時寫錯了」

提起政制問題，話題順勢落到政改、普選爭議。全國政協副主席、前特首梁振英早前接受《香港01》訪問期間提出「特首協商論」，引起政界論戰，曾鈺成亦因不同意梁振英對《基本法》第四十五條和附件一的解讀，成為「梁粉」張志剛的狙擊對象。

曾鈺成對這些論戰似乎已興趣不大，他只重申一個重點：《基本法》第四十五條列明，行政長官產生辦法按「實際情況和循序漸進的原則」，以「達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」為最終目標。如果有人真的認為香港「實際情況」已變，不值得邁向這個目標，甚至要往回走，官方就需要走出來直接說清楚。

「除非我聽到有權威人士、中央領導出來說，我們寫《基本法》時想錯了，普選不是好制度，一時不察把普選寫在《基本法》作為最終目標。一日沒有人否定這回事，它是《基本法》最終目標，那就是接受了，起草的人告訴我們，他認為普選是好東西。近期有些文章出來，說『過時了，還覺得選舉好，看美國現在怎麼樣？』如是這樣，請中央權威人士跟我們說『抱歉，我們當時弄錯了』。」曾鈺成如是說。

梁振英較早前提出的「協商論」引起政界爭議。曾鈺成與梁振英、「梁粉」張志剛意見相左。（資料圖片）

籲中央、特區主動與民主派重開溝通之門

曾鈺成承認，以今屆特區政府的政治能量，較難再推動政改方案，但認為作為政府，有責任盡可能與不同陣營人士對話，尋找哪些地方有商量空間。「當然你可以說，是反對派自己不接受8.31框架，但重新建立對話途徑，這是你（特首）的責任。你有沒有嘗試過呢？」

他提到，曾經和一些泛民中人私下交流，對方也承認政治現實上如要重啟政改，也須在8.31決定的基礎之上，只不過2014年傘運、2015年表決政改期間群情洶湧，當時不可能支持8.31框架下的政改。但到了《國安法》立法後的今日，政改仍然是一個潛在政治矛盾起點，特區和中央政府都同時有責任，主動和非建制陣營建立溝通渠道，團結所有可以團結的人。「你到今日都不能否認一個事實，相當一部分香港市民，仍然支持這些非建制派，就算他們完全接受國安法、人大常委會所有決定，認為若干泛民不是愛國者，不能給他們機會從政，但是否表示他們（市民）全都支持建制派？」

因此，曾鈺成認為中央和特區政府，都要先建立起和民主派溝通的意識，才有望化解政治分歧：「重啟政改不像一道門，說一句外面很大風，坐在這裡等，到外面沒有風才開門重啟政改，不是這樣，現在就要開始做事。可能第一次、第二次，對方都會『呯』一聲關上大門趕你走，不和你談，但還是要繼續敲門的吧？」

他又認為，即使假設有一部分極端激進派已「冇得救」，但都相信民主派之中，希望一國兩制成功落實的、為國家為香港好的，也大有人在，可以團結起來，並不認為現時所有民主派都是「反中亂港」。

政改爭議是香港政治矛盾的底因之一。（資料圖片／羅君豪攝）

「愛國」是治港必要條件 但非充分條件

政制爭議的另一個核心議題，是「愛國者治港」的含義。已故中共領導人鄧小平曾指，治理香港的港人須「以愛國者為主體」。港澳辦副主任張曉明去年為此加上新的註解：「愛國愛港者治港，反中亂港者出局。」特首林鄭月娥上月底述職期間，國家主席習近平再次強調「愛國者治港」的原則。

曾鈺成認為，「愛國」這一點毫無爭議，即使是在民主國家擔任公職，宣誓內容都會要求相關人士效忠該國家。不過曾鈺成反問，由回歸至今，有哪個時候香港不是以愛國者為管治的主要力量。他指，歷屆立法會皆由建制派佔多數；區議會於2019年前，都是由建制派主導；主要官員由中央任命。可以說，回歸以來香港都已經由愛國者管治，但香港還是搞出亂子，沒有一任特首可做足兩屆、十年任期，他希望所有人都想清楚背後的原因。

他的解釋是，因為單靠「愛國」是未必足以治好香港，「愛國是必要條件，但不是充分條件，正如王光亞（港澳辦前主任）也說過特首的四個條件（愛國愛港、中央信任、有管治能力、港人擁護），愛國是首要，但只是其中一條。」對於其他擔任公職的人士，曾鈺成認為道理一樣。

質疑「置反對派於死地」想法 對香港有害無利

說到與非建制陣營的關係，自2012年起，香港社會興起一些民間組織，主張以激烈言行甚至暴力手段代替溝通，與反對派「群眾鬥群眾」，扭轉整個社會議程。尤其修例風波後社會撕裂，《港區國安法》一舉打沉民主派，「極藍」勢力更加得勢，於輿論場上大放厥詞，主張對民主派「往死裡打」；甚至愈來愈多建制派主要政黨中人，都開始受到這種風氣影響，言行愈走愈藍。曾鈺成作為民建聯元老、在任時被視為「開明建制派」，甚或自身都偶爾成為極端深藍分子的批判對象，如何看待這種現象？

曾鈺成表示，如果建制派覺得「置反對派於死地」可以成功，那是他們的自由。但他反問，這是否一個真正、理想的一國兩制環境：「如果『打死』所有非建制派，他們（建制派）就話事，香港人不喜歡？離開吧；留下來的人，全部要聽我的話。但這是否我們相信、會成功的一國兩制呢？」對此，曾鈺成只能表示，會相信廣大市民的智慧，終會發現這種各走極端的做法，長此下去對香港有害而無利。到底希望未來香港社會是怎樣的面貌，這一點就留待中央政府思考。

談移民：要證明香港是個值得回來的地方

不論如何，香港過去一年半政治局勢，客觀結果是令部分市民選擇移民。傳媒引述英國內政部回覆指出，預計2021年至2025年間，移英港人數字最高可達1,048,100人。

曾鈺成認為，英方當然不是「為了港人福祉」或者所謂「對香港的歷史責任」而放寬港人以BNO移民英國。他憶述，1979年時任港督麥理浩得知中方決意於1997年收回香港，向英方報告此事，英方隨即修改國籍法，不讓香港人擁有居英權。「你去問問泛民，他們當時很生氣，覺得英國出賣了香港。所以按理說，他們不應對英國有什麼好感。」

「正如葉太（葉劉淑儀）所說，英國現時時勢與八十年代不同。英國當時怕1997年後，整個香港的人走到英國，那英國政客當然支持修改國籍法；現在可不一樣，他們想要人才，想要資金，（BNO移民）審批權又在英國自己手上，那當然會歡迎港人移英。」因此曾鈺成認為，英方由此至終都是先考慮自身利益。「中國當然會生氣，因為英國明顯是借BNO打擊《國安法》。」

不過對於移民現象，曾鈺成指出會以平常心看待，不會苛責任何選擇：「作為政府，無論是中央還是特區，也應該實事求是分析，為何這段期間會多了人離開？」他表示，不會簡單化地認為所有離開的人都是「對一國兩制失信心」，但也不會簡單地歸結為「外國勢力搞事」，只是希望大家可以理性思考，到底這種爭相離開的想法從何而來。

「香港人要走有很多原因，他們對近期香港現狀不滿、沒有信心，不能靠講、嚇、鬧去改變。回歸前也有些人走了，但回歸後見到，望來望去還是香港最好，那就會回來。人人都會去他相信最有可能追求到幸福的地方，如果香港就是這個地方，他怎麼會走？找轎子抬他也不走。」他認為，中央和特區政府可以展示出氣概，證明香港是個值得回來的地方。「中央政府也想一國兩制成功吧？成功一個很重要的標誌就是香港人對一國兩制有信心，這點是值得我們去想的。」