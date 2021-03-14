選舉改制｜鄭松泰：非普及平等選舉　陳家珮：增300把聲音已廣泛

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-14 14:19

全國人大會議上周四（11日）通過「完善香港選舉制度」決定草案，大幅修改香港選舉制度，包括立法會增至90席，加入選委會界別，以及將選委會增至1500人，由四大界別增至五大界別等。 熱血公民立法會議員鄭松泰在港台節目《城市論壇》表示，普選是指普及而平等的選舉，但現時政改明顯不是，雖然選委會和立法會的人數增加，但並非普及和平等。同場的新民黨陳家珮認為，選委會由1200人增至1500人，增加300把聲音已是更廣泛。

張國鈞：區議會荒廢 應取消選委議席

人大《決定》規定選委會由1200人增至1500人，由四大界別擴展至五大界別，但未有提及由全港區議員互選產生的117席，外界盛傳將取消。曾任多年中西區區議員的民建聯立法會議員張國鈞指，今屆區議會已荒廢職能，港澳辦主任夏寶龍亦批評，區議會成高度政治化鬥爭場所，他認為該117席不應再存在。



曾任南區區議員的陳家珮稱，預料中央不會大幅修改相關部分，她作為前區議員亦希望可以保留；鄭松泰則稱，區議會選委議席基本上已取消，屬有名無實。

傳立法會改組方案「234」或「333」 ，張國鈞認為只要該方案對整體香港更好，相信不少政團都願意接受，因應選舉制度變化適應。（資料圖片）

立法會「234」或「333」？ 黃偉豪：建制內部或存不同聲音

人大《決定》規定立法會由70席增至90席，政圈現流傳兩個議席分佈版本，分別是地區直選議席減至20席，功能組別30席和選委會增加40席，以及三大界別各佔30席。中大政治與行政學系副教授黃偉豪認為，三大界別各佔30席較好，因選委會的民意低於區直選，但他認為中央現時仍未有定案，或因建制派內部存不同聲音。

張國鈞指，民建聯未有定案支持哪個定案，會再作商討，但認為只要方案對整體香港更好，相信不少政團都願意接受，因應選舉制度變化適應。陳家珮認為，三大界別各佔30席較平均，但強調兩個方案都適應，最重要是有利於長遠發展。鄭松泰稱，兩個方案都沒太大分別，因為都不是普及而平等的選舉。