新冠疫苗︱林鄭：近日死亡個案與疫苗無因果關係　市民可放心接種

撰文： 周皓宜 林劍 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-16 10:40

政府宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，特首林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前表示，要走出疫情需靠疫苗接種計劃，指香港有充足疫苗是幸運的，呼籲市民盡快預約接種疫苗。 她指全球疫苗接種均有異常事件，香港亦成立了專家委員會，近日幾宗死亡或中風個案，經專家評估認為無因果關係，希望市民放心。

不希望強制市民接種疫苗迫「就範」

【10:20】林鄭日前接受報章訪問時表示，預料要修改逾20條主體和附屬法例，傾向以「綜合條例草案」形式處理修訂選舉制度，她今日指，由於要修改多條主體和附屬法例，部分修訂是「牽一髮動全身」，形容綜合條例草案非新生事物，過去都曾試過，做法只為方便政府提交草案及立法會審議。

至於審議時間表，林鄭強調一般不會由行政機關提出期限，政府不會就法案訂明恢復二讀及三讀期限，但她相信，由於市民不願意見到不能完成未來一年的三場選舉，所以她已與立法會主席梁君彥磋商，其中有三個方法可以加快進度：第一是政府加快工作，在短期內向立法會提交草案，但承認工作有困難，因相關工作需要很仔細，政府已安排政制及內地事務局及律政司專責同事負責。

第二是立法會可以盡量騰出空間處理草案；第三則是政府在審議過程中全面配合立法會議員，例如議員對草案有提問，林鄭已要求相關同事盡量於一兩日內回答提問。

至於疫苗接種問題，林鄭表示，政府一直呼籲及鼓勵市民要接種疫苗，希望社區能形成保護網及達至群體免疫，她不希望日後再要收緊社交距離措施，亦不希望強制市民接種疫苗令市民「就範」，因香港是自由社會，但她相信要在大部份市民接種疫苗後，才有空間放寬與外地人員往來，及放寬社交距離措施。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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昨晚曾與張曉明會面

【10:06】林鄭月娥透露，昨晚與來港舉行座談會的港澳辦副主任張曉明會面，但純粹盡地主之誼。

她表示，去年因為疫情問題押後立法會換屆選舉，法例寫明9月5日為投票日，距離至今只有五個多月，但期間是否能夠完成所有程序，即由人大常委會修改《基本法》附件一及附件二，再經本地法律修訂，其後重新進行選民登記等，有很大難度。她指，由於細節未公布，未能提供另一個選舉日期，在法律上9月5日依然是投票日，待特區政府對情況掌握得更準確後，會再公布。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

呼籲市民盡快接種疫苗

【09:58】林鄭月娥指，近日新冠肺炎個案增加，更出現一個大感染的群組，政府會嚴陣以待強化相應措施。她指，本地以至海內外專家都指，要真正走出疫情，要靠普及有效疫苗接種，香港已算幸運，疫苗供應充足、接種的基建都已準備好，要等待更多市民出來接種。由今早9時起，可預約的市民已擴展到16歲以上的8成半，涵蒞約550萬人口，希望市民盡快預約。

林鄭指，為方便市民，所有接種地點已全面啟動，即27個接種中心、18個醫管局轄下的普通科門診、近2000個私家診所等，據其親身到場了解，這些場地都很寬敞、運作順暢。

談到接種疫苗後的異常事件，林鄭指全球都會有這種事件，香港政府非常重視，早已成立臨床事件評估專家委員會，一有嚴重事故第一時間開會商討，目前為止幾宗死亡、中風的事件，經評估後都和疫苗沒有直接因果關係。她指，現有兩款疫苗都經專家審視，是安全有效，全球有過億人口接種過，希望大家放心、以科學態度看待。