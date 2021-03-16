01消息｜18區「微組織」成政改贏家　滅罪、防火會主席料晉身選委

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-16 07:00

中央出手改革香港選舉制度，當中一大重點為擴充選舉委員會權力及人數。在這場「小政改」下，選舉委員會將由5個界別、共1500名委員組成，其中第四界別將改為「立法會議員、地區組織代表等界」。政圈關注，原有117名區議員所佔席位取消後，「地區組織代表」將包括何方神聖？ 《香港01》獲悉，來屆選委會中的「地區組織代表」，將包括18區撲滅罪行委員會及地區防火委員會的代表，由於選委席位「僧多粥少」，料由18區兩委員會的主席晉身選委，與九龍社團聯會、新界社團聯會等重磅社團代表，取代現有區議員成為新一批地區代表。

現時行政長官選舉委員會有1200人，由4個界別、各300人組成。改制後，選委會將由5個界別、共1500人組成，選委會保留原有的工商、金融界（第一界別）、專業界（第二界別），第三界別則改為「基層、勞工和宗教等界」；第四界別改為「立法會議員、地區組織代表等界」。原屬第四界別的港區人大代表及政協委員，將撥入新增的第五界別，該界別還包括「全國性團體香港成員代表」。

滅罪、防火會全由政府委任 部分地區月底換屆

在第四界別中，扣除自動成為選委的現屆70名立法會議員（今年改選後變90人），即尚有200多個席位需「填滿」。消息指，不僅港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會等大型地區社團有代表「坐入」選委會，隸屬18區民政事務總署的兩大委員會，即撲滅罪行委員會及地區防火委員會，亦將有代表晉身選委。換言之，日後有關人士不只負責地區事務，還有機會選特首，甚至提名並成為立法會議員，「聲價」不可同日而語。

根據資料，18區撲滅罪行委員會及地區防火委員會所有委員，均由所屬地區民政事務總署委任，當中大部分人為建制派人士，亦有在2019年區議會選舉中落敗的建制派區議員。其中，現任沙田區滅罪會主席為民建聯前區議員李世榮，另外西貢區滅罪會主席則為西貢區議會主席、民建聯吳仕福。

選委席位有限，據悉，日後很可能只有兩大委員會主席才獲委任為選委，由於部分地區的委員會將於本月底換屆，料於稍後會有最新名單公布。

分區委員會料難有同等「待遇」

有建制地區中人坦言，若只有滅罪、防火會主席才能晉身選委，或會構成不公，因各區還有其他地區委員會，另亦有自1972年已設立的分區委員會。分區委員會現時職能包括推動公眾參與地區事務、為籌辦社區活動及政府贊助計劃提供意見等。現時全港16區（大埔與北區不設相關委員會）設有67個分區委員會，委員總數逾千。

消息人士指，由於各區分區委員會人數太多，暫未聽聞會有代表成為選委，但畢竟中央現時仍在聽取意見，相信要待月底人大常委會開會時才有最終定案。