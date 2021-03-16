拆局︱兩個選舉時間對調的奧妙　蔣麗芸梁志祥等老將有望「留低」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-16 18:38

全國人大出手改革香港選舉制度，其中一個重大改變，是由來屆起立法會議席由70席增至90席。雖然議席分配方案未出爐，但政圈盛傳地區直選議席將大幅減少，對長年靠直選「打天下」、被視為立法會第一大黨的民建聯，是禍是福？ 面對「遊戲規則」的改變，有民建聯核心充滿信心，指可藉新增的選委會議席，讓部份直選議員「轉跑道」入局，更可同時解決現存的兩大根本性問題，令該黨議席不減反增。

民建聯最少三人需「轉跑道」

民建聯現時在立法會有13席，當中直選議員佔8席，另外5人循功能組別誕生，包括該黨主席李慧琼及周浩鼎經「超級區議會」界別出戰，劉國勳循區議會（一）當選。雖然立法會議席分布方案仍待月底或下月人大常委會會議揭盅，但盛傳與區議會相關的6席立法會議席將會取消，換言之上述民建聯3人將需「轉跑道」。

加上立法會直選議席料會大減，政圈預料民建聯8名直選議員料更難全數連任。

一可讓新人上位 二可解決同級「爭位」問題

有民建聯中人坦言，部分「明星級」直選議員需考慮轉戰選委會，以騰出空間讓地區新人上位。該人舉例說，若新界東陳克勤轉戰選委會，區內的胡健民便有機會掛帥出戰，可解決黨內新人「上流」問題。

除了解決新人排隊「上位」問題，亦可解決同級數人馬「爭位」問題。現時部份直選區有兩名民建聯議員同時在陣，例如九龍西的蔣麗芸及鄭泳舜，以及新界西陳恒鑌與梁志祥，若沒有改變選舉制度，來屆選舉便「兩個只能活一個」，但現時若蔣麗芸、梁志祥能轉戰選委會議席，問題便迎刃而解。

而整個「新玩法」的玄妙之處，在於現時盛傳立法會選舉和選委會選舉的時間對調。倘傳聞屬實，九月誕生新一屆選委會時，現屆立法會議員可全數自動成為第四界別委員，蔣麗芸等一眾「老將」便有機會晉選委會再次進身下屆立法會（估計在12月誕生）。若非兩個選舉時間對調了，建制派「老將」們便沒有這條「重生之路」，整個設計安排可謂奧妙。

另外，民建聯中人坦言，現時民建聯在議會內佔13席，當日後立法會增至90席時，該黨所佔議席比例是否應該同樣增加？但他笑指，現時最重要是慎防有「假愛國者」出現，藉著議席增加而蒙混過關進入議會。