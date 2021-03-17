強制健身戴口罩　田北辰拍枱斥「火燭先救火」　林鄭：市民跑慢啲

撰文： 周皓宜 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-17 14:27

本港疫情反覆，政府2月放寛防疫措施、重開多個處所後，近日出現「健身室群組」，累計逾百宗感染。特首林鄭月娥今早（17日）出席立法會「短問短答」質詢時間，實政圓桌立法會議員田北辰會上質問，開放健身室前有否評估過健身室內戴口罩的情況，要求林鄭交代制定防疫措施準則。 林鄭月娥指，抗疫措施並非完全科學，要考慮市民接受程度，又稱如要健身室繼續開放，必須規定強制戴口罩，著健身人士「跑得慢啲」。田北辰會後大動肝火，拍枱直斥不滿意情況，批評政府重蹈「跳舞群組」覆轍。

林鄭：限社交距離決定非完全科學

田北辰在會上質問林鄭，去年7月決定強制戴口罩時，並無豁免健身室，至2月開放健身室時， 有沒有專家評估過健身人士在健身室內會否戴口罩，質疑政府是「有火燭先救火」。

林鄭回應指，政府防疫工作有全套系統，明白需要專業輔助，因此成立由四位專家組成的專家委員會，釐定社交距離等標準。她說，這些決定並非完全科學，往往需要取得平衡，要考慮「市民頂唔頂得順」，否則會如西方國家出現抗疫疲勞，甚至有市民上街示威反對政府的抗疫措施。

田二少動肝火：又搞我哋13個月！

林鄭稱，政府早前考慮到若要求健身人士戴口罩，或出現窒息或不良反應，但健身室出現大量群組，如要讓健身室繼續開業，唯有行強制戴口罩這一步，著到健身室的市民「稍為跑得慢啲」。

田北辰會後見記者大動肝火，指香港人在疫情下捱了13個月，以為有疫苗後就一片光明，卻出現健身室群組大爆發。他質疑，行會有否討論過重開健康室的決定，抑或只是由專家作決定，直言對情況不高興不滿意，「同跳舞群組一樣嘅問題，又係室內、又有冷氣、又無戴口罩，疫情又搞我哋13個月！」田語畢後大力拍打「咪兜」，然後拂袖而去。