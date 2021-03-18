海洋公園重生方案明闖財會　多人料支持　鄭松泰、工聯會傾向反對

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-18 19:09

立法會去年向陷入財困的海洋公園撥款54億元，海洋公園明日（19日）再到立法會財委會闖關，申請約68億元推「重生方案」救亡，其中包括一筆16.6億元的非經常性開支。 建制派不少議員傾向支持撥款，不過熱血公民鄭松泰和工聯會傾向反對。旅遊界議員姚思榮表示，他對海洋公園的前景有信心，認為水上樂園對市民及遊客具吸引力，他傾向支持撥款。工聯會郭偉強表示，「無諗住支持畀錢佢（海洋公園），諗住佢嚟借」，強調對方不應該「攤大手板」，若對新方案有信心，就應該「宜家借埋將來有信心還返嚟」。

旅遊界議員姚思榮表示，對海洋公園的前景有信心，認為水上樂園對市民及遊客具吸引力，相信推出的新方案可在立法會成功申請撥款。（羅家晴攝）

民建聯葛珮帆表示，若海洋公園管理層可減薪金、精簡架構，同時保證不再到財會申請撥款的話，或可考慮支持，但強調該黨仍需商討。葛珮帆又稱，若最終有不少人願意投資，海洋公園有前期款項收當然是好事。

新民黨容海恩表示，海洋公園現分山下山下園區及水上樂園，相信可吸引更多遊客，認為方案可取。她相信分為山上山下和劃分園區收費，彈性較大，亦能吸納不同年齡層。對於會否要求海洋公園承諾申請撥款後不再申請，容海恩稱「好難咁樣」，強調要視乎實際運作和情況。

旅遊界議員姚思榮表示，對海洋公園的前景有信心，認為水上樂園對市民及遊客具吸引力，相信推出的新方案可在立法會成功申請撥款。不過姚思榮關注水上樂園項目涉及的投資金額較大，認為公園應提供財務資料和數據，以釋議員疑慮。另有自由黨中人指，傾向支持撥款，「唔救就執得」，亦認為海洋公園有重要的象徵意義。

鄭松泰表明反對方案，他認為這次撥款等同分拆海洋公園，以外判方式補貼保育項目，擔心將來出租的地方會成大型特賣場等，亦不能改變現時「吊命」的情況。（羅家晴攝）

鄭松泰批撥款等同分拆海洋公園 憂出租地方成大型特賣場

鄭松泰表明反對方案，他認為這次撥款等同分拆海洋公園，以外判方式補貼保育項目，擔心將來出租的地方會成大型特賣場等，亦不能改變現時「吊命」的情況。鄭松泰又批評政府和海洋公園管理層經營不善，沒有負起海洋公園的長期發展責任，形容變賣海洋公園，宣告公園直接死亡。

工聯會郭偉強表示，「無諗住支持畀錢佢（海洋公園），諗住佢嚟借」，強調對方不應該「攤大手板」。他認為，若海洋公園對方案有信心，應該「宜家借埋將來有信心還返嚟」，若對方案沒信心或只有一半信心，「如何說游我哋畀錢佢，信心應該係佢拎出嚟，唔係我哋畀佢」。郭偉強又指，擔憂會就此開先例，讓海洋公園「拎完又拎」。

工聯會郭偉強表示，「無諗住支持畀錢佢（海洋公園），諗住佢嚟借」，強調對方不應該「攤大手板」。（李澤彤攝）

去年5月底獲54億元撥款救亡 反對票全部來自民主派

陷入財困的海洋公園去年5月底申請54億港元撥款，財委會經多次開會討論後才表決，最終以32票贊成、20票反對及2票棄權通過撥款。反對票全部來自民主派議員，多名民建聯、工聯會及自由黨等議員投贊成票，但有部分議員包括民建聯主席李慧琼、實政圓桌田北辰等缺席投票，鄭松泰及醫學界陳沛然棄權。民建聯周浩鼎表決後曾稱，該黨投贊成票是艱難的決定，未來會敦促政府就海洋公園的跟進工作。