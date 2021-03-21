容海恩解畫「Outlet論」　一帖三錯處再成網民焦點︱政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-21 11:30

新民黨立法會議員容海恩於上周五（19日）立法會財委會審議海洋公園未來發展方案期間，提出日後免費開放的山下園區，應開設出售平價名牌服裝的店舖，「我自己覺得香港需要有啲Outlet（特賣區）」，被海洋公園主席劉鳴煒當場反駁指不打算在山下園區複製另一個商場，引起網上熱議。 容海恩今日（21日）凌晨於社交網發帖為「Outlet論」解畫，指自己並非建議建大型商場，而是一種「半開放式低密度的名店outlet」，以平價售賣較早季度衣物，並包括一些餐飲及娛樂設施，又稱外國也有類似例子。不過帖文所附上的圖片，卻意外成為網民的關注點……

錯打「劉鳴偉」、原帖語意奇怪

容海恩在帖文指：「我向劉鳴偉（按：應為「煒」）主席提出建議，希望在山下園區建立一個名牌特賣場outlet。可能劉主席對我的建議有點誤會，以為我建議在園區建立另一個大型商場。我亦同意不應在該處建立大型商場，所以我建議的是一種半開放式低密度的名店outlet，邀請各地特色品牌進駐，以平價售賣較早季度衣物；此外亦包括一些餐飲及娛樂設施，讓一家人可以在內渡過大半天的歡樂時光。」

容海恩稱，幾年前曾到過日本神戶三田高級outlet，內有美食廣場及不同類型的本地和國際名牌特賣場；法國巴黎亦有河谷購物村（La Vallee Village）作為綜合購物點。她指：「其實這種格局才更接近一般人心目中的outlet，既然現時有這個地方及機遇，不妨在現時海洋公園，建成海洋公園outlet，更能為現時的地皮增值，亦更加可以與旁邊的海洋公園做到協同效應。」

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被指P圖過於明顯

不過帖文的最初版本，容海恩未知是否一時手誤，寫道：「除了神戶三田outlet之外，在外地也有很多成功例子，例如日本的神戶三田高級outlet。」語意頗為奇怪，容於今早修正過來。

此外，容於帖文下方加上「Outlet想象圖」的標籤，圖為一張她站於一個類似「購物城」的地方前。不過由於該圖被指「P圖」太過明顯，亦成為網民嘲笑目標。