新冠疫苗│政治無阻抗疫　澳洲英國領事宣傳港府疫苗接種計畫

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-21 19:39

近期國際關係不穩，英國、澳洲政府與中國關係緊張，但無阻抗疫工作。本港的冠狀病毒疫苗接種計劃正進行得如火如荼，澳洲駐港總領事館上周五（19日）上載領事館人員在港府安排下接種疫苗的情況，有成員更大豎拇指讚好，呼籲接種。而英國駐港總領事館當日亦在facebook上載短片，呼籲國民參與接種計劃。 港府高層消息人士透露，當局早前決定將疫苗接種的邀請範圍延展至領事團人員，希望從多方位推廣疫苗接種工作。消息人士指他們獲得相當好的反應，並安排領事團成員於政府總部接種疫苗。至於接種科興或復必泰疫苗，則讓領事團人員自行選擇。 署任英國駐港總領事何思婷上周四在twitter上載自己已接種疫苗的圖片，更感謝港府，大讚接種過程順暢、工作人員友善。

雖然國際關係局勢複雜，特別是中國近日對澳洲採取商品禁止入口等措施，但無阻澳洲駐港總領事館人員參與本港抗疫工作。上周五，澳洲駐港總領館在facebook上載領事團人員在政府總部內接種疫苗的照片。澳洲駐香港及澳門總領事華怡德（Elizabeth Ward）帶同領事團團員，一同接種首劑新冠病毒疫苗，圖片可見他們表情雀躍，更在等待接種期間一同自拍留念。他們在facebook的帖文更幫忙宣傳疫苗，表示接種疫苗不止為了保護自己，更重要是同心協力控制疫情，幫助社區復原。

英國駐港總領事館同日亦於facebook上載短片呼籲接種疫苗，英國署任駐港總領事何思婷（Tamsin Heath）在片中指，本港的疫苗接種計劃已經開放至30歲以上香港居民，如果影片的觀眾與他們（領事館人員）一樣，對在家上課、經常需要進行檢測、量體溫、以至擔心感染新冠病毒，便應該接種疫苗。何思婷在片尾更明言，呼籲年過30歲或者身為優先群組人員的在港英國人登記接種疫苗，又在片末附上QR Code及超連結，讓觀眾進入港府網站登記。當然，她亦有在片中呼籲有特殊醫療人士，先諮詢他們醫生的意見。

上周四，何思婷在twitter表示自己已接種了復必泰疫苗，稱接種後更感安心，感謝特區政府的安排，形容接種過程順暢，工作人員既樂於幫忙亦很友善，而且接種過程無痛(pain-free）。

何思婷在twitter上載自己接種疫苗的圖片（何思婷twitter照片）

美國、德國及日本的駐港領事館，暫時均未見有關領事館人員接種疫苗的訊息。