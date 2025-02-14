屯門照顧者悲歌｜李世榮：支援有缺失　促設中央資料庫及早識別

屯門蝴蝶邨日前發生照顧者悲歌。有老翁倒斃家中， 44歲智障兒子「伴屍」多日直至傳出惡臭始揭發事件。民建聯福利事務委員會兼立法會議員李世榮對事件感到可悲，認為事件再次反映當局推行照顧者支援措施存在不少缺失。他促請政府盡快設立照顧者中央資料庫以識別高危個案，並定期跟進，防患未然。



李世榮促政府盡快設立照顧者中央資料庫（民建聯提供）

設照顧者中央資料庫 助防患未然

李世榮指出，照顧者熱線於2023年9月運作，其後當局再推出照顧者平台，為照顧者提供資訊和服務等，惟是次事件涉案者並非社署社工跟進個案，他相信涉案死者並沒有尋求支援，反映了現行支援措施仍未有效到位；因此，李世榮促請當局須盡快完善相關措施，包括：盡快設立照顧者資料庫；政府不同部門，如社署的社福服務單位、房署的住戶記錄，民青局的關愛隊探訪及醫管局的病人和照顧者記錄，都可接近不少照顧者及被照顧者，政府應善用不同途徑備存照顧者資料並上傳到中央資料庫，由中央資料庫識別高危個案，作出定期聯繫及跟進，防患於未然以減低事故發生風險。

此外，他認為要盡快在十八區落實推行支援長者及照顧者計劃。有關計劃於2024年3月已於荃灣和南區試行，促請當局盡快兌現承諾，總結試行經驗，落實於今年內於全港18區推行。另外，當局應於18區設立照顧者支援中心，方便照顧者獲得合適的暫託、交流、資訊等多元服務。

屯門蝴蝶邨蝶影樓揭發新一宗「伴屍」的照顧者悲歌。（林振華攝）

他又認為，當局要加強照顧者支援熱線的宣傳；於公共地方多眼處張貼宣傳海報，呼籲居民有需要時致電熱線求援，社團及地區組織也應協助廣泛宣傳；及推出「照顧者通行證」；又建議當局授權機構，審視及評估照顧者的家庭及照顧能力後發出「照顧者通行證」，以作為機構服務跟進及申請政府福利支援的有效依據。同時，對於未有合適照顧者的個案，如以老護老及以老護殘的個案，政府或社福機構可以提供額外支援。