夏寶龍南下｜七局長交代滙報內容　造地進展、爭取今年粵車南下

中央港澳辦公室、國務院港澳辦主任夏寶龍上周日（9日）在前海與以財政司司長陳茂波為首的政府官員舉行近四小時座談會「深入交流」。有份出席的七名局長今日（11日）各自交代在座談會上的滙報內容，其中發展局局長甯漢豪稱匯報了造地工作的進展，及北部都會區已進入落實階段。運輸及物流局局長陳美寶則稱會爭取今年實施「粵車南下」。



夏寶龍與陳茂波為首官員深入交流（政府新聞處）

甯漢豪：重視為優勢產業提供土地

她提到，匯報了現時造地工作的進展，及特區政府如何審時度勢有序推出土地。她又特別匯報北部都會區整體規劃和發展概況，強調現時北都已進入落實階段，會採用多元開發模式，例如今年開始首次以「片區開發」模式，陸續就三個「片區」進行招標。

現時土地發展項目不單涉及房屋或一般商業用地發展，也重視為優勢產業提供土地，並為香港帶來一些新亮點，例如會善用優美自然環境在三個地點，包括尖鼻咀和白泥、南丫島及南大嶼發展生態旅遊，很快便會展開市場意向調查。另一個新亮點就是推動遊艇旅遊，相關市場意向調查今年上半年陸續展開。

陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

孫東：政府應投放更多資源並結合市場力量 加快河套香港園區發展

創新科技及工業局在社交平台發交指，夏寶龍聽取創新科技及工業局局長孫東，匯報園區的整體規劃、最新建設進度及下一步重點工作部署，充分體現國家對於園區建設的重視和關注。局長孫東表示，國家非常關心河套區發展，政府應投放更多資源並結合市場力量，加快河套香港園區發展；亦應積極考慮如何在政策上拆牆鬆綁，務求早日將河套合作區，打造成國家科技創新的「橋頭堡」。

夏寶龍與陳茂波等官員進行四小時「深入交流」（政府新聞處）

丘應樺：擴展經貿網絡 積極拓展多元及新興市場

商務及經濟發展局局長丘應樺則稱，香港作為細小但外向型經濟體，面對地緣政治和單邊主義抬頭，深明必須以新思維靈活施政，才能應對變化不定的世界政治經濟新格局。面對這些挑戰和風險，會全力引領業界變革求新，勇於嘗試，利用香港自身的優勢和所長靈活應對，推動產業升級，以鞏固提升香港作為國際貿易中心的地位。憑藉香港在「一國兩制」下擁有獨特地位和優勢，會繼續擴展經貿網絡，積極拓展多元及新興市場，包括「一帶一路」和東盟市場。

他又指，除了固有的貿易模式，電子商貿發展日趨普及和蓬勃，亦正正是拓展新質生產力的重要一環，會繼續透過多項資助業界升級轉型和進行推廣的措施，包括推行「電商易」和「香港好物節」，以支援業界抓緊內地龐大的電商市場和開拓東盟新市場。此外，近年香港離岸貿易日益上升，加上供應鏈逐漸遷移，會善用香港出色的專業服務業，建立跨國供應鏈管理中心，引進內地企業到香港落戶並建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部，並會協助這些企業「走出去」，發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

劉震稱會把啟德體育園打造為文體旅盛事新地標（王海圖攝）

劉震：續鞏固和發揮香港作為中外文化藝術交流中心的定位和作用

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，在國家堅實的支持和「一國兩制」下，會繼續鞏固和發揮香港作為中外文化藝術交流中心的定位和作用，重點與「一帶一路」國家加強文化交流合作，發揮好香港內聯外通的獨特優勢。文體旅局會通過落實《香港旅遊發展藍圖2.0》，開發和善用香港豐富的旅遊資源，包括美麗的維港和眾多島嶼，落實「無處不旅遊」的理念，為旅客提供更多不同的深度旅遊體驗。文體旅局亦會與旅遊業界共同「多用、用好」各項中央的惠港措施，並透過香港作為國際城市旅遊樞紐，及「一程多站」示範核心區的定位，加強粵港之間的旅遊合作與交流，推動客源互送，共同促進大灣區的文旅融合和發展。

文體旅局又會善用即將開幕的啟德體育園的優勢，就香港在新形勢下進一步識變應變求變，助力發展盛事經濟，將啟德體育園打造為文體旅盛事新地標。

國產自主研發的C919大型客機元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班（吳美松攝）

陳美寶：與廣東省合力爭取今年實施「粵車南下」

運輸及物流局局長陳美寶則稱，會致力加強與大灣區城市合作，今年內把香港機場管理局在大灣區的候機樓由20個增加至30個，優化來往大灣區九個口岸與機場的快船服務。特區政府非常榮幸在今年第一天迎來東航以C919執飛來往香港及上海的定期航班，期望香港善用「一國兩制」獨有優勢，在飛機維修、人才培訓及飛機租賃融資等三個方面協助國家大飛機在國際舞台發光發亮。

航運方面，她稱會不負中央所託，用好香港港口獨特性，與大灣區港口發揮協同效應。同時，會以創新思維帶領港口前進，攻堅克難，結合業界的力量，發揮好高效率、清關快的「香港品牌」。「提量」方面，會積極開拓新貨源、新航點，並希望與大灣區其他城市加強協作，透過「多式聯運」物流模式尋求新增長點。「提質」方面，竭力維持香港港口國際化的優勢，並從提升港口智能化、綠色化和數字化方面增強香港港口的競爭力。

陸路運輸方面，香港特區和廣東省正合力爭取今年實施「粵車南下」，進一步推動大灣區一小時生活圈。另外，高鐵香港段載客量亦屢創新高，會繼續與深圳當局推展跨境鐵路項目，為大灣區融合發展增添更大動力。

財庫局稱會深化金融改革創新（資料圖片）

許正宇：深化金融改革、拓展金融開放及對接國家發展戰略

財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港金融服務業會通過進一步改革實現更好發展，發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，主動對接「十四五」規劃、「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區建設等國家戰略，推動香港與內地金融市場高度融合發展，當好背靠祖國、聯通世界的「超級聯繫人」、「超級增值人」。

具體而言，財庫局連同金融監管機構和業界將共同努力，透過三個方向積極落實有關措施，包括進一步深化金融改革創新，例如已成立工作小組推動吸引國際黃金現貨在香港儲存，發展黃金交易、清算和交割的工作；拓展金融開放合作，例如今年1月已就設立公司遷冊制度提交修訂條例草案，為外地公司遷冊香港提供簡單便捷的途徑；及對接國家發展戰略，例如與深圳共同召開深港金融合作委員會，為促進兩地金融市場共同發展提供建議。下次會議即將於本周四舉行。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

曾國衞：集中力度推進灣區重大合作平台建設

政制及內地事務局局長曾國衞在匯報工作時表示，融入國家發展大局一方面固然是「一國兩制」的應有之義，同時也是香港未來發展的新方向、新重點和新動能的關鍵所在，未來更要集中力度推進灣區的重大合作平台建設，以前海、南沙、河套、橫琴為載體，推動灣區合作向更縱深發展，對接國際高標準市場規則體系，加快培育國際合作和競爭優勢，協力打造灣區的增長點和動力源。同時，亦要向本地和海外宣傳推廣大灣區的重大機遇，以及香港作為灣區中心城市的重要角色。