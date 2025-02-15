邵家臻病逝｜家屬舉行安息禮　多名民主派人士出席悼念

去年確診胃癌的社會福利界前立法會議員邵家臻上月10日病逝，終年55歲，家屬今天（15日）為其舉行安息禮，同日火化。多名政界人士到場悼念，包括民主黨前主席劉慧卿、前公民黨主席梁家傑等，及天主教香港教區榮休主教陳日君。



病逝的前立法會議員邵家臻今日（15日）舉行安息禮（歐嘉樂攝）

多名民主派人士出席安息禮，包括民主黨前主席劉慧卿及楊森、前公民黨主席梁家傑、民陣前召集人陳皓桓、前議員馮智活，前教育界立法會議員葉建源、前會計界立法會議員梁繼昌、前立法會議員梁耀忠等。

此外，陳日君樞機，還有百多名市民也有到場送別，部分人更手持鮮花到場。

邵家臻的安息禮於今日上午10時30分在灣仔循道衞理聯合教會國際禮拜堂，以基督教儀式閉門舉行，同日火化。安息禮只限親屬、友好、學生及團體參加，不設公眾參與。公眾人士可於當日上午9時至10時流水式到現場致意，但早於8時許，已有數十人排隊。

社福界立法會前議員邵家臻上月病逝。（邵家臻FB）

邵家臻是社工出身，曾擔任社會福利界立法會議員，亦曾因佔中案入獄。他去年確診胃癌後，因病情惡化於1月10日離世，終年55歲。