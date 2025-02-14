屯門照顧者悲歌｜3年14宗一半非跟進個案　高危家庭資料庫未出台

屯門蝴蝶邨昨日（13日）發生照顧者悲劇，78歲老翁倒斃家中，其智障兒子「伴屍」多時。翻查資料，本港2022年至今發生至少14宗照顧者命案，至少7宗為非社署社工跟進個案。

社區組織協會幹事阮淑茵指社會仍有許多隱蔽家庭未浮面，政府設有的24小時熱線亦未能提供即時緊急支援。立法會議員江玉歡則認為代表現有機制失效，促請政府儘快制定高危家庭名單，亦即「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，加強跟進。

勞工及福利局康復專員陳偉偉表示「希望將來有一定進展」，近日正向房屋署查詢有關獨老、雙老的家庭名單，正研究索取資料時如何克服私隱問題。局方又計劃分析用水及用電數據，找出高危家庭以制定名單。



2022年至今15宗照顧者命案 8宗未獲社署跟進

屯門蝴蝶邨昨日（13日）發生照顧者悲劇，78歲老翁倒斃家中，直至傳出惡臭始揭發事件，44歲弱智兒子「伴屍」多時。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。翻查資料，由2022年至今發生至少14宗照顧者命案，至少7宗並沒有社署社工跟進。

政府去年在《施政報告》提出建立跨專業、跨機構的「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，以識別高風險個案，至今未有公佈詳情、內容及推行時間表。

資料庫何時成事？局方：希望將來有一定進展

政府去年在《施政報告》提出建立跨專業、跨機構的「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，以識別高風險個案，至今未有公佈詳情、內地及推行時間表。

今日（14日）立法會研究人口政策和措施小組委員會上，立法會議員江玉歡問及「高危家庭名單」何時準備好。勞工及福利局康復專員陳偉偉回應稱，近日正向房屋署查詢有關獨老、雙老的家庭名單，又指正研究透過分析單位使用水電的水據，推斷哪些家庭屬於高危。

陳偉偉表示索取資料涉及私隱問題，現正與私隱專員公署商討，如何令房屋署等部門放心提交資料，希望將來有一定進展。至於可否在租約加入條款，收集租戶同意房屋署分享租戶資料，他表示不會放過任何一個方法，惟每年新增租約數目較小。

勞工及福利局康復專員陳偉偉表示，近日正向房屋署查詢有關獨老、雙老的家庭名單，正研究如何克服私隱問題。（資料圖片／黃浩謙攝）

屯門蝴蝶邨蝶影樓昨日（13日）發生照顧者悲劇。（林振華攝）

江玉歡稱現有機制失效 政府有責任解決問題

江玉歡認為，屢次發生照顧者命案而且並非社署跟進的個案，反映現有的機制失效。她說建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，必然涉及多個持份者，政府有責任梳理及解決問題。

點解逢親咁多個人一齊做就做唔到？可否畀啲決心做好佢？解決照顧者問題一定是艱難，要衝過好多難過，問題係政府有冇政治意志同決心？ 立法會議員江玉歡

江玉歡又認為，單靠勞工及福利局及社署的力量，難以幫助照顧者脫離困境，其他相關的部門如醫衞局、房屋局等都要「落水」。她說：「點解淨係得孫玉菡出嚟？其他局去咗邊？單純從福利問題去處理，問題係唔會解決得到。」

立法會議員江玉歡認為，屢次發生照顧者命案而且並非社署跟進的個案，反映現有的機制失效。（資料圖片／歐嘉樂攝）

社區組織協會促盡快公布照顧者資料庫細節

社區組織協會幹事阮淑茵認為事件屬悲劇，雖然政府近年增加照顧者支援服務，但仍有許多隱蔽家庭尚未被發掘。今次事件涉及高危家庭，照顧者是長者，兒子則為殘疾人士，她認為若非及早掲發，有機會演變成雙屍命案。

阮淑茵同樣指出至今未有資料庫落實時間表，例如如何識別高風險家庭等，希望政府加快步伐。她相信各政府部門如社署、醫管局等已掌握部份資料，房屋署亦已知悉基本家庭背景資料。政府近期大力打擊濫用公屋，她認為由此可見署方有能力做好資料更新。

社區組織協會幹事阮淑茵認為，檢測中心應酌情處理類似事件。（資料圖片）

建議增加關愛隊培訓 助識別高危家庭

政府亦於 2024年3月在荃灣及南區推行支援長者及照顧者先導計劃，透過關愛隊探訪家庭，識別需要支援的照顧者，並向社署轉介，去年施政報告提出未來將擴展計劃至18區。阮淑茵指，樂見服務內容提及會為高危家庭安裝平安鐘，但有人曾向她反映關愛隊的傾談較簡單，希望當局檢討會否增加培訓。

關愛隊上門探訪家庭。（資料圖片／民政事務總署Facebook）

政府設24小時熱線 照顧者批難獲即時緊急支援

政府於2023年設立「182183」​​24小時照顧者支援專線，由專業社工負責接聽。阮淑茵認為稱服務靠照顧者主動接觸，許多人仍不知有熱線，亦有人反映當身體不適，不知道如何處理被照顧者時，他們會期望支援熱線能馬上提供連接服務，提供緊急支援。不過由於沒有緊急支援隊，接線職員會告訴他們自行致電醫院或地區醫療中心，十分轉折。

阮淑茵又指，部份照顧者亦因熱線電話未能接通，或接通後要再次覆述事件，感到氣餒，故選擇自行解決問題。照顧者未能直接取得支援服務情況愈來愈常見，她認為當局應一併檢討。

高危家庭資料庫何時有？勞福局：前提是保障個人私隱及確保技術可行

勞工及福利局發言人回應指，政府利用現有數據及在「地區服務及關愛隊伍」——支援長者及照顧者計劃下透過「關愛隊」進行家訪時按需要收集住戶包括照顧者的資料，在保障個人資料私隱及確保技術可行的前提下，正研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫。政府期望透過資料庫，及早悉別高風險個案，針對性介紹合適服務，並在緊急情況下考慮主動作適當介入。