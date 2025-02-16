民建聯人大政協擬兩會提逾40項建議　李慧琼倡批准內地血製品來港

全國兩會三月初在北京召開，民建聯港區全國人大代表及政協委員今日（16日）透露以香港「促經濟」為重點，提出逾40項建議和提案。其中，關注河套深港科技創新合作區的發展，全國人大常委李慧琼建議解決生物樣本跨境問題，希望中央批准內地的血液製品可以出境到香港，便利國際藥企在河套區從事生命科學研究。其他建議和提案涵蓋支持民營經濟、綠色經濟和綠色產業、中醫藥產業等。



民建聯港區全國人大代表及政協委員將赴京參加兩會，今日（16日）見傳媒介紹重點建議及提案。（民建聯）

​倡批准內地血液製品出境香港

去年11月，政府公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，其中建設生物醫療創新高地是一大重點。李慧琼認為，要吸引更多的國際藥企在河套落戶，關鍵是解決生物樣本跨境問題。她指，現時香港不能製造血漿製品，亦不能獲國家供應，只能外購，不利於生命科學的臨床研究，建議中央推出政策，支持內地的血液製品出境到香港。

她又指，長遠希望能得到中央支持，讓兩地共同合作生產和開發血漿製品，利用香港河套建設高端醫療基地，既可保障國家生物安全，亦能通過香港將血漿製品銷售到「一帶一路」國家。

陳勇（黃浩謙攝）

陳勇冀港合法參與中國遠洋漁業

就支持民營經濟方面，港區全國人大代表召集人陳勇建議盡快修訂《中華人民共和國社會保險法》，降低社會保險費繳費基數、費率及企業繳費比例，以減輕企業負擔，優化營商環境。

陳勇亦希望讓港澳居民合法參與中國的遠洋漁業，並冀爭取中央支持，促進香港漁業升級轉型。

陳仲尼（黃浩謙攝）

陳仲尼倡降內地投資者「港股通」股息稅至10%

港區全國人大代表陳仲尼提出《關於推動內地企業來港上市集資的建議》，建議挑選現已在港上市的優質H股企業到A股，以簡易機制上市，若機制成功，便推廣至東盟及中東市場。他又指，現時在港二次上市的內地股票不能納入港股通，兩地當局須就此商討。

現時「港股通」的股息稅為20%，爲吸引更多內地資金投資港股市場，陳仲尼建議將內地個人投資者預扣所得稅的安排與香港投資者看齊，即持股逾一月的股息稅減至10%。

黃英豪（黃浩謙攝）

黃冰芬倡在港建立亞洲「自願碳市場」標準

港區全國人大代表黃英豪關注粵港澳大灣區中醫藥產業的發展。他指，香港的中藥材標準、中藥檢測能力享譽國際，建議在香港﹑廣州﹑深圳等地成立「大灣區中醫藥學研究中心」，提升中藥新藥研發的臨床速度，降低商業轉化成本，將中醫藥推向世界。

黃冰芬（盧翊銘攝）

支持綠色經濟和綠色產業方面，另一名港區全國人大代表黃冰芬建議在香港建立亞洲「自願碳市場」標準，同時爭取國家支持，容許內地碳排放企業在港「自願碳市場」中，購買 2% 至 3% 替代排放配額，即提供固定的碳信用需求，從而提升「自願碳市場」的規模。