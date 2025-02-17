葉劉咳到失聲急入養和醫院照肺　須服抗生素、類固醇｜政壇諸事町

74歲的新民黨主席葉劉淑儀周末一日內與黨友跑三區，品嚐港島美食，推銷香港「無處不美食」，可能太忙的緣故，她突然感到喉嚨痛、咳嗽、失聲，急入私家養和醫院求醫，幸好醫生診斷不是流感、新冠，可能只是過勞。



2月16日，葉劉淑儀入私家養和醫院求醫，圖中所見獲處方藥物包括抗生素、類固醇。（葉劉淑儀IG）

葉劉淑儀昨晚（16日）在社交網站表示自己「打敗仗」，上周五（14日）起喉嚨痛、咳嗽，翌日起床更加失聲。為了及早治療，她昨早急急去養和醫院門診部求醫，幸好醫生診斷她不是患流感或迎 冠，X光照肺後也沒問題，可能只是過勞。

葉劉在醫院吃了一個All Day Breakfast（全日早餐）後，便急急服藥，圖中所見，藥物包括抗生素、類固醇，希望葉劉早日康復。

2月15日，葉劉淑儀一日內與黨友跑三區，品嚐港島美食，推銷香港「無處不美食」。（葉劉淑儀FB）

2月15日，葉劉淑儀一日內與黨友跑三區，品嚐港島美食，推銷香港「無處不美食」。（葉劉淑儀FB）

2月15日，葉劉淑儀一日內與黨友跑三區，品嚐港島美食，推銷香港「無處不美食」。（葉劉淑儀FB）

2月15日，葉劉淑儀一日內與黨友跑三區，品嚐港島美食，推銷香港「無處不美食」。（葉劉淑儀FB）

葉劉淑儀前天（15日）在與黨友落區推銷無處不美食，一日內走訪灣仔、中西區、上環，品嚐潮式、港式、台式、韓式等美食。