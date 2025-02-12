辯優化財政結構｜葉劉引「敢於破局」倡檢討架構　不應機械式加薪

立法會今日（12日）辯論優化政府財政結構的無約束力議員議案，行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀引用港澳辦主任夏寶龍日前與政府司局級官員舉行座談會上「敢於破局」的發言，指公務員事務局要主動檢討龐大公務員架構，如人員過多，便要削減，認為要全面檢討過時人事安排。她又提出，主要官員支援人手配置安排，認為可以共享司機和支援人員。



本人也是政務主任出身的葉劉淑儀又指，香港公務員編制實際有17萬，龐大編制及偏高人工長遠是否要檢討？她指公務員薪金「機械式」增加，很多職系的薪金高於私營機構，又以公務員隊伍中的精英階層、政務主任為例，指現時起薪點逾六萬元，但加入政府首幾年是受訓，質疑為何要此薪金水平。



葉劉淑儀引用夏寶龍「敢於破局」促政府檢討公務員架構與薪酬（廖雁雄攝）

葉劉淑儀又指，公務員薪酬遠遠與私人市場脫節，並舉例指政府文書主任也有3萬多元薪金，但私人市場相同職位的薪金只是一萬七千左右，更質疑是否需要很多文書主任負責「開File」，認為政府實應該善用科技。

葉劉淑儀過去也曾指公務員的調薪機制「幾十年沿用這套方法不去改革。」指很多有志氣的人不願加入政府食「大鑊飯」，「做得好與否都係加咁多人工，而且高級公務員去非政府公營機構，薪酬仲高過財政司，流失資深政務官。」她建議參考新加坡，當地公務員除了底薪外，亦會視乎經濟狀況及個人表現發放花紅。

引述夏寶龍指要敢於破局 葉劉促全面檢視過時安排

不過，她指主要官員薪金每年約1億元，就他們減薪10%，一年只是約1千萬元，節省公帑有限。她認為，正如港澳辦主任夏寶龍日前與財政司司長陳茂波等官員座談時所指，政府要勇於改革、敢於破局、不斷創新，指公務員事務局要主動檢討龐大的公務員架構，薪酬架構也要檢討，若發現有職系人手過多便要削減。

葉劉淑儀提出檢討主要官員的支援人手配置安排。（資料圖片）

她又質疑，主要官員是否要每人獲安排一位秘書、一位新聞主任、一位工作助理、一位行政助理、一位政治助理，「仲有新聞官一拖幾咁樣去」，反問官員司機可否分享，指所有都要檢討，並非減薪「咁簡單」，希望政府檢視全部過時的安排。

洪雯對政府在二至三年內回復收支平衡不表樂觀（廖雁雄攝）

洪雯：對2、3年實現收支平衡不樂觀 香港存深層次矛盾

選委界立法會議員洪雯表示，對兩三年實現收支平衡不客觀，香港公共財政今時今日面對的困難，反映香港社會深層次矛盾，小修小補不能解決問題，建議十年為期制定改革方案，逐步調整結構，邁向收支平衡。

她建議收回大學非本地生學費，目標要收回成本。她又稱可能夾心階層的生活質量不如住公屋人士，社會出現向下流的情況，房屋、福利政策鎖死了一部分人，甚至成為無底洞。

立法會今日（12日）辯論優化財政結構議案，多名議員發言圍繞公務員編制和薪酬（廖雁雄攝）

此外，她表示公共福利金開支從2022年351億上升到今年516億，三年上升57%，不出十年就要超千億。對此，她認為需要市民尋找福利以外養老手段，否則下一代養不起這一代，指未來香港會有很多無房老人，建議要推動市民盡早置業、要養房防老。