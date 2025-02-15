東方荷里活陷低潮　葉劉淑儀促推政策鼓勵外地製作公司來港取景

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀撰文指，香港電影業陷入低潮，對於目前本地電影製作較少，她認為政府應推出政策，大力鼓勵國內外的製作公司來港取景拍電影、電視劇、網劇等，此舉不但能宣傳香港，並將為業界創造一定的工作機會，一舉多得。她強調，香港過去是東方荷里活，如今也不能落後太多，必須急起直追。



蝙蝠俠曾於香港國際金融中心頂層一躍而下。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

路蘭曾於香港國際金融中心頂層取景。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影花絮照）

基斯頓比爾與摩根費曼曾於香港中環鬧市中取景拍攝。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

她在《明報》撰文指，海外電影尤其是荷里活大製作來港拍攝，未必整個劇組來港，其間需要在港招募電影台前幕後人員，將創造不少工作機會，紓緩從業員目前因開戲少而開工不足的情况。她以《蝙蝠俠：黑夜之神》為例，指戲中一個經典場景正是蝙蝠俠在國際金融中心一躍而下，向全球宣傳香港，勝過政府花費數千萬在海外賣廣告推廣。

葉劉淑儀又指，據報，在新西蘭取景的《魔戒》第一季影集，拍攝製作預算約為4.65 億美元，新西蘭政府補貼逾1 億美元，拍攝期間單計第一季已在當地直接或間接創造近2000 個工作機會。拍攝場地發展為旅遊景點，持續為當地帶來龐大旅遊收益。

葉劉淑儀指香港要急起直追（廖雁雄攝）

全球多地均有提供資助 香港要急起直追

她強調，世界有很多地方深諳此道，不但打開方便之門，支持國外電影公司到當地拍電影，更有資助計劃，例如新西蘭會補貼最高25% 製作成本，韓國提供最高25% 補貼，法國政府提供最高30% 退稅補貼，實際資助金額視乎是否滿足當地政府條件，如冰島政府更提供最高35% 補貼，製作方要獲得最高補貼額，需滿足多項條件，例如在當地直接聘請指定人數的人員等。澳門於2023年也推出「『澳門取景』影視拍攝資金補助計劃」，資助外地拍攝團隊在澳門拍攝的40%支出，資助範圍更涵蓋音樂錄像、綜藝節目等。