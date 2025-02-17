議員倡大欖隧道非繁忙時間免費　政府：車龍或長250米、年蝕2.7億

大欖隧道專營權將於五月底屆滿，立法會星期三（19日）審議政府收回大欖隧道的調整收費草案。實政圓桌立法會議員田北辰獲批准提出修正案，建議私家車、電單車及商用車在繁忙時間以外免費，運輸及物流局今（17日）在Facebook上發文指，經運輸署的專業估算，預期修正案大幅下調大欖隧道收費將引發額外車流，造成大欖隧道擠塞，車龍可能長達250米，並加重汀九橋的負荷，呼籲立法會議員作出明智決定。



該局又指，大欖隧道的收入將大減八成，每年將虧損約2.7億元，不能達到營運上的可持續性。



政府五月底收回大欖隧道專營權。（顏銘輝攝）

立法會周三恢復二讀辯論《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，政府建議私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43元。

田北辰獲立法會主席批准的修正案建議私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；商用車輛採用分時段收費結構，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；及的士全日固定收費減至5元。

因應有議員就大欖隧道收費提出修正案，運輸及物流局在社交平台發文，呼籲議員作出明智決定（運輸及物流局FB）

運物局：政府方案以科學為本、平衡整全

運輸及物流局今日（17日）在社交平台發文指，政府的收費方案已較目前隧道費低達22%至80%，善用其剩餘容量吸引車輛使用，紓緩其替代路線（即屯門公路以至吐露港公路）的繁忙交通，同時做到力保大欖隧道不「塞」，便利搭巴士的新界西、北市民出行，幫助「搵食車」節省油費和行車時間。

文中強調，政府方案以科學為本，經分析大量交通數據以推算車流，釐定兼顧管理交通、用者自付及其負擔能力的收費水平，已廣泛吸納立法會議員和業界的意見，得到法案委員會支持，達致平衡整全。

1田北辰就大欖隧道收費提出修正案（立法會直播截圖）

呼籲議員作出明智決定支持草案通過

至於修正案，該局指經運輸署的專業估算，預期修正案大幅下調大欖隧道收費將引發額外車流，造成大欖隧道擠塞，長達250米車龍，並進一步加重汀九橋現已繁忙的交通，對私家車用家、巴士乘客以至運輸物流業界造成顯著影響。而且大欖隧道的收入將大減八成，令隧道變為每年虧損約2.7億元，不能達到營運上的可持續性。

運輸及物流局強調，政府的方案已取得廣泛共識，會密切監察大欖隧道日後的車流量變化，適時檢視收費水平。希望市民明白政府訂出的方案已作通盤考慮，呼籲立法會議員作出明智決定，支持草案通過，讓政府五月底接收大欖隧道後可推行隧道的新收費，促進新界西北人流物流、讓本地陸路基建更加便民利民。