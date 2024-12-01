民主黨改選｜羅健熙連任主席盼政治空間擴闊　未討論參選下屆立會

民主黨今日（1日）改選領導層，羅健熙連任主席，副主席二減一，由莫建成續任。不過中委則增加2人至9人，卸任的3人主要考慮到個人和家庭因素。羅健熙表示民主黨仍代表相當部分市民的聲音，自己會盡力講對香港「最好的意見」，政府亦有責任聽不同聲音，希望政治空間擴闊，有更多民間團體、政黨和壓力團體按各自理念發表意見。



至於會否參選明年立法會換屆選舉，羅健熙說暫未討論，但不會在意外界的指責，會按照價值觀去處事。



12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，圖中包括連任主席的羅健熙、前主席劉慧卿等。（民主黨）

中委增兩人非因風險降低 羅健熙樂見更多黨友服務市民

民主黨今天舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，一共9人當選中委，較現屆多2人，至於紀委則維持4人。

新加入的中委包括油尖旺區議會前副主席朱子洛、屯門前區議員何杏梅、荃灣區議會前副主席李洪波、九龍城前區議員黃永傑、葵青前區議員韓俊賢。卸任的3人分別是沙田區議會前副主席冼卓嵐、中西區前區議員伍凱欣、南區前區議員陳堡明、

兩年前民主黨曾提到中委人數減少是希望減低風險，羅健熙被問到今次改選中委人數增加，是否代表該黨評估過風險已減低，他說根據民主黨黨章，中委人數最少要有5個，新一屆中委人數增加「唔係因應風險」。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙連任主席。（盧翊銘攝）

他說，樂見更多黨友參與中委選舉，相信他們主要是願意為市民服務。「既然咁嘅環境大家都仲有心服務，就安排一齊做。」他又指自己希望聽更多聲音，雖已擔任四年主席，但難免有盲點，中委人數增加是好事，「多啲人就多把聲同想法」。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙連任主席。（盧翊銘攝）

未討論立法會選舉參選否

立法會明年換屆選舉，被問到民主黨有否打算參選，羅健熙認為「未係咁急去討論」，會和中委溝通，惟距離選舉還有大半年，討論時機未成熟。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙（右）連任主席，莫建成（左）連任副主席。（盧翊銘攝）

對於民主黨被指發展空間收緊，去年區議會選舉亦未取得足夠提名參選，羅健熙說不會特別在意外界說法，該黨向來按照自己想法、理念和價值觀做決定，日後也會如此處理各種事件。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙（右二）連任主席、莫建成連任副主席（左二）、新任中委包括何杏梅（左一）、朱子洛（右一）。（盧翊銘攝）

盼政治空間擴闊 不同意見團體按理念工作

初選47人案民主黨共5名成員罪成被判囚，2人至今未被起訴。羅健熙說雖然民主黨和法庭想法「未必很似」，但判決結果並沒影響今次改選，因近年民主黨營運模式穩定，「我哋日常的選舉安排，就翻去處理。」

他亦指，希望政治空間繼續擴大，讓意見不同的人、民間團體、政黨和壓力團體繼續存在，有空間可按照各自理念工作，亦不會受到很麻煩。「不過呢個願望會否成真，唔係我哋手上面可以影響到嘅事情。」

羅健熙表示，會盡己所能去講對香港最好的意見，包括對「一國兩制」最合適的方法，「咁嗰個方法，究竟係佢哋唔中意，定係覺得啱，（這個問題）就留翻俾佢哋」。他強調，民主黨仍然代表相當一部分的香港市民，政府有責任聽不同意見。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙（右二）連任主席、莫建成連任副主席（左二）、新任中委包括何杏梅（左一）、朱子洛（右一）。（盧翊銘攝）

稱改選前兩日黨友仍受滋擾 暫未報警

羅健熙早前在民主黨前主席劉慧卿主持的節目上透露，多名現任中委及其家人，數月前開始持續受到自稱「愛國愛港市民」的電郵、手機App滋擾，指控民主黨中委「反中亂港」。羅健熙說改選前兩日仍有成員被滋擾，不過暫未報警。

他說很難掌握何人洩露成員聯絡方式，加上滋擾內容疑似出於「關愛」，即勸告該黨「唔好搞咁多嘢」，而非恐嚇和高頻率信息轟炸，估計報警都較難受理。不過，他指會根據情況發展，再決定會否報警。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，新任中委包括屯門前區議員何杏梅。（盧翊銘攝）

新一屆民主黨領導層名單

主席：羅健熙（連任）

副主席：莫建成（連任）

中央委員會委員：莊榮輝（連任）、朱子洛、何杏梅、韓俊賢、梁永權（連任）、李洪波、吳永輝（連任）、曾自鳴（連任）、黃永傑

紀律委員會委員：周曉嵐、劉慧卿（連任）、鄧惠强（連任）、余啟璋（連任）